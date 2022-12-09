Son dakika | Erdoğan pazar gününü işaret etti! Putin ve Zelenskiy'le görüşmesini tüm dünyaya duyurdu: Tahıl koridoru diplomasisi

Türkiye, Avrupa'nın karşı karşıya olduğu meselelerin çözümünde de kilit rol oynama potansiyeline sahiptir. Bunun için önce Avrupa'nın her konuda ülkemize yaklaşımını müttefiklik ve ortaklık ruhuna uygun şekilde değiştirmesi gerekiyor. Türkiye'nin mücadele yürüttüğü terör örgütlerine destek veren, tarafı olduğu her meselede karşısında yer alan bir Avrupa ile ortak bir gelecek hayali kurmamızın zor olduğu gerçeği açıktır. Halbuki biz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra tercihimizi Avrupa ile birlikte yol yürümekten yana kullanmış bir ülkeyiz. Terör örgütleriyle mücadelemizde yalnız bırakıldığımızı asla unutmayacağız. Binlerce TIR araç, silah, mühimmat ülkemin güneyindeki Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine gönderilmiştir. Bunu gönderen ülkede NATO'da beraberiz. Bu terör örgütlerine bunca silah, araç, gereç, mühimmatı nasıl gönderirsin? Bunların videolarının hepsini kendilerine gösterdik. F-16 meselesini parasını verdiğimiz halde hala çözemedik.