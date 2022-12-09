HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika | Erdoğan pazar gününü işaret etti! Putin ve Zelenskiy'le görüşmesini tüm dünyaya duyurdu: Tahıl koridoru diplomasisi

Son dakika | Erdoğan pazar gününü işaret etti! Putin ve Zelenskiy'le görüşmesini tüm dünyaya duyurdu: Tahıl koridoru diplomasisi

09.12.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk yapımı dizilerin dünya çapındaki izlenirliğine değinerek "Bugün Türkiye dizi ihracatında dünyada 2. sıraya yükselmiştir. Toplam 150 ülke, 600 milyon kişiye ulaşan izleyici sayısıyla Türk dizileri Türkiye'nin doğru tanıtımında önemli rol oynuyor" diye konuştu. "Pazar günü Putin ile görüşmem olacak. Aynı şekilde Zelenskiy'le de görüşmem olacak" diyen Erdoğan, dünyanın takip ettiği tahıl koridoruyla ilgili mesaj verdi.

Son dakika | Erdoğan pazar gününü işaret etti! Putin ve Zelenskiy'le görüşmesini tüm dünyaya duyurdu: Tahıl koridoru diplomasisi

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hilton Bomonti Otel'de katıldığı TRT World Forum'da gündeme dair mesajlar verdi. Kürsüye buğday taneleriyle çıkan Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin arabuluculuk rolüne değinerek verdiği "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü güçlü şekilde savunurken Rusya'ya yönelik akıldışı politikalarla bölgedeki ateşin körüklenmesine de karşı çıktık" mesajı dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Avrupa'ya terörle mücadele konusunda tepki gösterirken "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü güçlü şekilde savunurken Rusya'ya yönelik akıldışı politikalarla bölgedeki ateşin körüklenmesine de karşı çıktık" dedi.

a

"TURİZM RAKAMLARINI DA OLUMLU YÖNDE ETKİLİYOR"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan noktalar şöyle:

  • Son yıllarda her alanda olduğu gibi yayıncılıkta da çok ciddi mesafe aldık. Bir dönem yabancı dizilerin istilasına uğrayan ülkemiz bugün dünya çapında dizi, belgesel programlarına imza atıyor. Projelerin uluslararası yarışlardan ödüllerle döndüğünü görmekten memnuniyet duyuyoruz.

  • Bugün Türkiye dizi ihracatında dünyada 2. sıraya yükselmiştir. Toplam 150 ülke, 600 milyon kişiye ulaşan izleyici sayısıyla Türk dizileri Türkiye'nin doğru tanıtımında önemli rol oynuyor. Bu gelişme turizm rakamlarını da olumlu yönde etkiliyor. Yurt dışı seyahatlerimizde ülkemize hiç gelmediği ve eğitimini almadığı halde bize son derece sempatik şekilde Türkçe hitap eden gençlerle, öğrencilerle, hükümet yetkilileriyle karşılaşıyoruz.

RUSYA VE UKRAYNA MESAJI

  • Artık hiç kimsenin dünyanın herhangi bir yerindeki sorunu görmezden gelme, çözümüne katkı sunmaktan imtina etme veya katkısını erteleme lüksü yoktur. Salgın sürecinde ortaya çıkan manzara insanlık için hiç de umut verici olmadı. Rusya-Ukrayna savaşı, yol açtığı ağır can kayıplarının yanında çok ciddi ekonomik, insani ve politik maliyetler oluşturdu. Krizin en başından itibaren 'Savaşın kazananı, barışın ise kaybedeni olmaz' ilkesiyle yoğun bir diplomasi trafiği yürüttük. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü güçlü şekilde savunurken Rusya'ya yönelik akıldışı politikalarla bölgedeki ateşin körüklenmesine de karşı çıktık. Dünyaya örnek teşkil edecek bir barış diplomasisine imza attık. Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takası ülkemizin arabuluculuğunda gerçekleşti.

Başlıksız-7

"PUTİN VE ZELENSKİY İLE GÖRÜŞMEM OLACAK"

  • Pazar günü Putin ile görüşmem olacak. Aynı şekilde Zelenskiy'le de görüşmem olacak. İstiyoruz ki bu tahıl koridorunu daha da geliştirelim. Az gelişmiş ülkelere bu tahıl ambarından bu imkanları gönderelim. Tahıl koridorundaki tıkanıklığın aşılması ve anlaşmanın süresinin uzatılması yine ülkemizin girişimleri sayesinde mümkün olabildi.

"VİDEOLARIN HEPSİNİ KENDİLERİNE GÖSTERDİK"

  • Türkiye, Avrupa'nın karşı karşıya olduğu meselelerin çözümünde de kilit rol oynama potansiyeline sahiptir. Bunun için önce Avrupa'nın her konuda ülkemize yaklaşımını müttefiklik ve ortaklık ruhuna uygun şekilde değiştirmesi gerekiyor. Türkiye'nin mücadele yürüttüğü terör örgütlerine destek veren, tarafı olduğu her meselede karşısında yer alan bir Avrupa ile ortak bir gelecek hayali kurmamızın zor olduğu gerçeği açıktır. Halbuki biz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra tercihimizi Avrupa ile birlikte yol yürümekten yana kullanmış bir ülkeyiz. Terör örgütleriyle mücadelemizde yalnız bırakıldığımızı asla unutmayacağız. Binlerce TIR araç, silah, mühimmat ülkemin güneyindeki Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine gönderilmiştir. Bunu gönderen ülkede NATO'da beraberiz. Bu terör örgütlerine bunca silah, araç, gereç, mühimmatı nasıl gönderirsin? Bunların videolarının hepsini kendilerine gösterdik. F-16 meselesini parasını verdiğimiz halde hala çözemedik.

  • Ege'de ve Akdeniz'de Yunanistan'ı hesapsızca destekleyerek, mütecaviz ve provokatif girişimlerine cesaret verenlere eyvallah etmedik, etmeyeceğiz.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Meral Akşener'den o iddialara yanıtMeral Akşener'den o iddialara yanıt
Dünyayı isyan ettiren salgın ölümcül hastalığın çaresi çıktıDünyayı isyan ettiren salgın ölümcül hastalığın çaresi çıktı
TBMM'de gerginlik! HDP'li Remziye Tosun başındaki tülbendi çıkarıp yere attı!TBMM'de gerginlik! HDP'li Remziye Tosun başındaki tülbendi çıkarıp yere attı!
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

17 yaşında geneleve satıldı! 'Bir günde 50-60 kişiyle...'

17 yaşında geneleve satıldı! 'Bir günde 50-60 kişiyle...'

Bakan Bilgin, o rakamı söyleyince hesaplar yeniden değişti

Bakan Bilgin, o rakamı söyleyince hesaplar yeniden değişti

Fiyatları duyan hayretler içinde kaldı! Profesör maaşlarını geçti: Yabancılar 25 bin, Türkler 40 bin TL istiyor

Fiyatları duyan hayretler içinde kaldı! Profesör maaşlarını geçti: Yabancılar 25 bin, Türkler 40 bin TL istiyor

"Evliler böyle oyunlar oynar kimseye söylenmez" Korkunç detaylar

"Evliler böyle oyunlar oynar kimseye söylenmez" Korkunç detaylar

Artık geri sayım başladı! "Son tarih 28 Aralık 2024"

Artık geri sayım başladı! "Son tarih 28 Aralık 2024"

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

İlginizi Çekebilir

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Bacağı rögara girince vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Bacağı rögara girince vajinası yarıldı! ''20 doktor sırayla...''

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

Ayin yapıyorlardı! 14 kişi sele kapılıp hayatını kaybetti

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

İşte 2022 yılına damga vuran o akıllı telefonlar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.