Son dakika | Erdoğan pazar gününü işaret etti! Putin ve Zelenskiy'le görüşmesini tüm dünyaya duyurdu: Tahıl koridoru diplomasisi

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hilton Bomonti Otel'de katıldığı TRT World Forum'da gündeme dair mesajlar verdi. Kürsüye buğday taneleriyle çıkan Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin arabuluculuk rolüne değinerek verdiği "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü güçlü şekilde savunurken Rusya'ya yönelik akıldışı politikalarla bölgedeki ateşin körüklenmesine de karşı çıktık" mesajı dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Avrupa'ya terörle mücadele konusunda tepki gösterirken "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü güçlü şekilde savunurken Rusya'ya yönelik akıldışı politikalarla bölgedeki ateşin körüklenmesine de karşı çıktık" dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan noktalar şöyle:
Son yıllarda her alanda olduğu gibi yayıncılıkta da çok ciddi mesafe aldık. Bir dönem yabancı dizilerin istilasına uğrayan ülkemiz bugün dünya çapında dizi, belgesel programlarına imza atıyor. Projelerin uluslararası yarışlardan ödüllerle döndüğünü görmekten memnuniyet duyuyoruz.
Türkiye, Avrupa'nın karşı karşıya olduğu meselelerin çözümünde de kilit rol oynama potansiyeline sahiptir. Bunun için önce Avrupa'nın her konuda ülkemize yaklaşımını müttefiklik ve ortaklık ruhuna uygun şekilde değiştirmesi gerekiyor. Türkiye'nin mücadele yürüttüğü terör örgütlerine destek veren, tarafı olduğu her meselede karşısında yer alan bir Avrupa ile ortak bir gelecek hayali kurmamızın zor olduğu gerçeği açıktır. Halbuki biz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra tercihimizi Avrupa ile birlikte yol yürümekten yana kullanmış bir ülkeyiz. Terör örgütleriyle mücadelemizde yalnız bırakıldığımızı asla unutmayacağız. Binlerce TIR araç, silah, mühimmat ülkemin güneyindeki Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine gönderilmiştir. Bunu gönderen ülkede NATO'da beraberiz. Bu terör örgütlerine bunca silah, araç, gereç, mühimmatı nasıl gönderirsin? Bunların videolarının hepsini kendilerine gösterdik. F-16 meselesini parasını verdiğimiz halde hala çözemedik.