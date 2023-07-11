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  4. SON DAKİKA | Erdoğan'ın AB çıkışına Almanya'dan yanıt! "NATO Zirvesi'nde görüşeceğiz"

SON DAKİKA | Erdoğan'ın AB çıkışına Almanya'dan yanıt! "NATO Zirvesi'nde görüşeceğiz"

11.07.2023 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AB çıkışı sonrasında Almanya Başbakanı Olaf Scholz'dan açıklama geldi. Scholz, "NATO Zirvesi'nde Erdoğan ile Türkiye ve AB arasındaki ilişkiyi görüşeceğiz" dedi. Öte yandan dünyanın gözünü çevirdiği kritik NATO Zirvesi başladı. Ülke liderleri tek tek toplantının yapılacağı salona geldi. Erdoğan ve Viktor Urban'ın peş peşe salona gelmesi dikkat çekti. Türkiye ve Macaristan İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkıyordu.

SON DAKİKA | Erdoğan'ın AB çıkışına Almanya'dan yanıt! "NATO Zirvesi'nde görüşeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün NATO Zirvesi için Litvanya'ya hareketi öncesinde önemli açıklamalarda bulunmuştu. İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili olarak açıklamada bulunan Erdoğan "Şu an 50 yılı aşkın zamandır AB kapısında bekletilen bir Türkiye var. Şu anda NATO üyesi ülkelerin hemen hemen tamamı AB üyesi. Türkiye'yi AB kapısında 50 yılı aşkı zamandır bekleten bu ülkelere sesleniyorum ama Vilnius'ta da sesleneceğim. Önce gelin Türkiye'nin AB'de önünü açın, ondan sonra biz de Finlandiya ile ilgili nasıl önünü açtıysak İsveç'in de önünü açalım" demişti.

SON AÇIKLAMA ALMANYA'DAN: 'NATO ZİRVESİ'NDE GÖRÜŞECEĞİZ'

Erdoğan'ın yaptığı AB çıkışı gündem oldu. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD ve İsveç'ten peş peşe açıklamalar gelmiş ve Türkiye'yi desteklediklerini ifade etmişlerdi. Bu konuyla ilgili son olarak Almanya Başbakanı Olaf Scholz'dan bir açıklama geldi. Scholz, "NATO Zirvesi'nde Erdoğan ile Türkiye ve AB arasındaki ilişkiyi görüşeceğiz" dedi.

ERDOĞAN VE URBAN PEŞ PEŞE GELDİ

Öte yandan NATO Zirvesi başladı. Zirve kapsamında toplantının yapılacağı salona ülke liderleri tek tek geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın peş peşe salona gelmesi dikkat çekti. İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye ve Macaristan karşı çıkıyordu.

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