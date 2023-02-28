Son dakika | Erdoğan Malatya depremini hatırlatıp vurguladı! "Vatandaşlarımızdan daha dikkatli olmalarını bekliyoruz" Çadır ve konteyner rakamlarını açıkladı

Ne yazık ki Malatya'daki sarsıntılarda da can kayıplarımız oldu. Hasarlı binalardan uzak durulması gerektiğinin altını tekrar çiziyorum, vatandaşlarımızdan bu konuda daha dikkatli olmalarını bekliyoruz. Depremin vurduğu tüm il ve ilçelerdeki vatandaşlarımızdan bu konuda daha dikkatli olmalarını bekliyoruz.