Son dakika | Erdoğan Malatya depremini hatırlatıp vurguladı! "Vatandaşlarımızdan daha dikkatli olmalarını bekliyoruz" Çadır ve konteyner rakamlarını açıkladı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine ziyarete geldi. Liderlerin konteyner kent ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan basın açıklaması yaptı.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Ne yazık ki Malatya'daki sarsıntılarda da can kayıplarımız oldu. Hasarlı binalardan uzak durulması gerektiğinin altını tekrar çiziyorum, vatandaşlarımızdan bu konuda daha dikkatli olmalarını bekliyoruz. Depremin vurduğu tüm il ve ilçelerdeki vatandaşlarımızdan bu konuda daha dikkatli olmalarını bekliyoruz.
Kısa sürede tüm engellerin üstesinden gelmeyi başardık. Karşımıza çıkan zorlukları birer birer aşarak her alanda depremzedelerimizin yanında olduk.
Maraş genelinde çadırda, kamu tesislerinde, yurtlarda, okullarda ve diğer alanlarda 461 bin vatandaşımızı barındırıyoruz. Sadece Maraş'ta kurduğumuz ve dağıttığımız çadır sayısı 77 bine ulaştı. 24 bin konteyner planlaması yaptık, bir kısmını kurduk.
Birkaç ay içinde deprem bölgesi genelinde köy evleriyle birlikte 309 bin konutun inşasına başlıyoruz. Kahramanmaraş, Elbistan için hemen şimdi inancıyla ilk etapta Maraş'ta 83 bin konut ve 18 bin 681 köy eviyle bismillah diyoruz. Sizlerden bunun için 1 yıl müsaade istiyorum.
Kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırarak binalarımızın yıkılıp insanlarımızın altında kaldığı dönemi sona erdirmek için çalışacağız.