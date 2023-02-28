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  4. Son dakika | Erdoğan Malatya depremini hatırlatıp vurguladı! "Vatandaşlarımızdan daha dikkatli olmalarını bekliyoruz" Çadır ve konteyner rakamlarını açıkladı

Son dakika | Erdoğan Malatya depremini hatırlatıp vurguladı! "Vatandaşlarımızdan daha dikkatli olmalarını bekliyoruz" Çadır ve konteyner rakamlarını açıkladı

28.02.2023 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Malatya'da can kayıplarının yaşandığı depremi hatırlatarak hasarlı binalardan uzak durulması gerektiği vurgusunu yineledi. Erdoğan Kahramanmaraş genelinde kurulan konteyner ve çadır sayılarını, ayrıca kentte inşasına başlanacak konut rakamlarını da açıkladı. Kentsel dönüşüme dikkat çeken Erdoğan, "Her kim zehirli diliyle veya tahrik ederek engellemeye kalkarsa doğrudan milletimizi ve ülkemizi sırtından hançerlemiş olacaktır" mesajını verdi.

Son dakika | Erdoğan Malatya depremini hatırlatıp vurguladı! "Vatandaşlarımızdan daha dikkatli olmalarını bekliyoruz" Çadır ve konteyner rakamlarını açıkladı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine ziyarete geldi. Liderlerin konteyner kent ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan basın açıklaması yaptı.

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"HASARLI BİNALARDAN UZAK DURULMALI"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

  • Ne yazık ki Malatya'daki sarsıntılarda da can kayıplarımız oldu. Hasarlı binalardan uzak durulması gerektiğinin altını tekrar çiziyorum, vatandaşlarımızdan bu konuda daha dikkatli olmalarını bekliyoruz. Depremin vurduğu tüm il ve ilçelerdeki vatandaşlarımızdan bu konuda daha dikkatli olmalarını bekliyoruz.

  • Maraş'ta 41 binin üzerinde personel ve 5 bin 733 iş makinesi görev yaptı. Sadece ilçemizde 1000'in üzerinde, Maraş genelinde 12 bin 683 vatandaşımız hayatını kaybetti.

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"77 BİN ÇADIR DAĞITIP KURDUK, 24 BİN KONTEYNER PLANLAMASI YAPTIK"

  • Kısa sürede tüm engellerin üstesinden gelmeyi başardık. Karşımıza çıkan zorlukları birer birer aşarak her alanda depremzedelerimizin yanında olduk.

  • Maraş genelinde çadırda, kamu tesislerinde, yurtlarda, okullarda ve diğer alanlarda 461 bin vatandaşımızı barındırıyoruz. Sadece Maraş'ta kurduğumuz ve dağıttığımız çadır sayısı 77 bine ulaştı. 24 bin konteyner planlaması yaptık, bir kısmını kurduk.

  • Abonelerimizin yüzde 75'ine doğalgaz verilmesini sağladık. İçme suyu arzında yüzde 98 oranına ulaştık.

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"BİRKAÇ AY İÇİNDE 309 BİN KONUTUN İNŞASINA BAŞLIYORUZ"

  • Birkaç ay içinde deprem bölgesi genelinde köy evleriyle birlikte 309 bin konutun inşasına başlıyoruz. Kahramanmaraş, Elbistan için hemen şimdi inancıyla ilk etapta Maraş'ta 83 bin konut ve 18 bin 681 köy eviyle bismillah diyoruz. Sizlerden bunun için 1 yıl müsaade istiyorum.

  • Konutlar zemin + 3 veya 4 kat şeklindeki binalarda 3 oda - 1 salon olarak inşa edilecek. Fay hattı ve zemin sıvılaşması olan yerlerde yapılaşmaya izin vermemekte kararlıyız. Yeni yapılaşmaları ovalardan dağlara doğru kaydırıyoruz.

"İDEOLOJİK VEYA KEYFİ SEBEPLERLE KİMSENİN YENİ BEDEL ÖDETMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

  • Kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırarak binalarımızın yıkılıp insanlarımızın altında kaldığı dönemi sona erdirmek için çalışacağız.

  • Her kim zehirli diliyle veya tahrik ederek kentsel dönüşümü engellemeye kalkarsa doğrudan milletimizi ve ülkemizi sırtından hançerlemiş olacaktır. Bu ülkenin yeni acılara tahammül yok. Biz de ideolojik veya keyfi sebeplerle kimsenin milletimize yeni bedeller ödetmesine müsaade etmeyeceğiz.
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