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  4. Son dakika | Erdoğan rakibine memleketinde seslendi: Onu da özgürleştirip eziyetten kurtaracağız!

Son dakika | Erdoğan rakibine memleketinde seslendi: Onu da özgürleştirip eziyetten kurtaracağız!

27.02.2024 14:50
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür'e memleketi Manisa'dan seslendi. Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgilerini anımsatan Erdoğan, Özel için "Bunun da akıbeti aynı olacak" dedi. Erdoğan ekonominin seyriyle ilgili olaraksa "Ekonomideki sıkıntıların yıl sonundan itibaren hafiflediğini, önümüzdeki yıl yükselişe geçişi hepimiz göreceğiz" mesajını verdi.

Son dakika | Erdoğan rakibine memleketinde seslendi: Onu da özgürleştirip eziyetten kurtaracağız!

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan seçim mitingleri kapsamında il gezilerine devam ediyor. Manisa'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingde konuşan Erdoğan, ana muhalefet lideri Özgür Özel'i hedef aldı. Erdoğan ayrıca "Türkiye'nin sıkıntıları elbette var ama bunları çözecek irade de programda cumhurbaşkanıyla, hükümetiyle yine bizdedir" diye konuştu.

ÖZGÜR ÖZEL'E MEMLEKETİNDEN SESLENDİ

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

  • Kendi partisine sözünü geçiremediği halde borusunu buralarda öttürmeye heveslenen biri var. Buradan kendisine sesleniyorum, kendini boşuna paralamasın, boynuna vurulan prangalardan kurtulacağı gün çok yakındır. 31 Mart'ta onu da "özgürleştirerek" maruz kaldığı eziyetten kurtaracağız. Bir önceki gibi 13 kez girdiği seçimlerden nasıl netice alamayıp 'eyvallah' deyip gittiyse bunun da akıbeti aynı olacak.
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"SIKINTILARI ÇÖZECEK OLAN YİNE BİZİZ"

  • İçeride ve dışarıda birileri ısrarla milletimizin moralini bozmak, umudunu köreltmek için her yolu deniyor. Türkiye'nin sıkıntıları elbette var ama bunları çözecek irade de programda cumhurbaşkanıyla, hükümetiyle yine bizdedir. Hiçbir şey yapmadan, üretmeden milleti kendilerine mahkum etmek isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakmak boynumuzun borcudur.

"SENEYE EKONOMİDE YÜKSELİŞE GEÇECEĞİZ"

  • Çalışanın, emeklinin, esnafın sorununu çözeceğiz. Geçmişte bunu sağladık, bundan sonra da başaracağız. Ekonomideki sıkıntıların yıl sonundan itibaren hafiflediğini, önümüzdeki yıl yükselişe geçişi hepimiz göreceğiz.

  • Emniyete sordum, alanda 45 bin kişi varmış.

"KİMLERİN KİMLERLE DEMLENDİĞİ BELLİ DEĞİL"

  • Şimdiki CHP genel başkanını kimsenin taktığı yok. Parti adına kimlerin kimlerle demlendiği belli değil. Cumhur İttifakı'nın hiçbir gizli gündemi yok, kirli ittifakların farkındayız. Şehirlerimizin geleceği kirli pazarlıkların meselesi yapılamaz. Muhalefet cephesi sadece konuşur, sadece yalan ve iftirayla kafaları karıştırmaya çalışır.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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