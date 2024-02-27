'Ölürsem cenazemde istemiyorum' deyip rest çekti, 'dakikaları' gösterip isyan etti! Özgür Özel'den 'emekli kart' teklifi: "17 bin TL ikramiye yükleyelim"

Son dakika haberi: Seçim yaklaştıkça siyaset sahnesinde yeni tartışmalar alevleniyor. Son olarak CHP lideri Özel, TRT'nin yayın politikasına veryansın etti. TRT'nin tarafsız olması gerektiğini savunan Özel, emekliler için 'emekli kart' çıkarılmasını önerip "Üzerimize düşen ne varsa desteğe hazırız" dedi.

"MURAT KURUM'A 29 DAKİKA, İMAMOĞLU'NA 0"

TRT Anayasal bir kurum. TRT Kanunu, Anayasa'ya dayanarak çıkarılmış. Anayasa diyor ki 'TRT özerktir ve tarafsızdır.' O tarafsız TRT; Murat Kurum'a 29 dakika, Ekrem İmamoğlu'na 0, Hamza Dağ'a 26 dakika, Cemil Tugay'a 0, Turgut Altınok'a 17 dakika, Mansur Yavaş'a 0... Yapmış oldukları yayında tarafsız davranacaklarını bu Meclis talimat vermiş. İşte AKP'nin bir kamu televizyonunu kendi yayın organı haline getirdiğinin göstergesi.

"TRT CENAZEME GELMESİN"

1 Ocak'tan bu yana Recep Tayyip Erdoğan 2 bin 952 dakika, bana 43 dakika. Genel Merkez yanarsa haber yapacaklar herhalde. Beni de ölürsem cenaze törenimi verecekler herhalde. Dirime gelmeyen cenazeme de gelmesin, TRT’yi cenazemde istemiyorum.

'EMEKLİ KART' TEKLİFİ! "FATURA İNDİRİMİ, 17 BİN TL İKRAMİYE"

Emekliden 18 kilo kıyma çalındı. 2018'de ikramiyeyle 24 kilo kıyma alınabiliyordu. Gelin bu kartı emekli kartına çevirelim; elektrik, doğal gaz faturası indirimi yükleyelim. 17 bin TL ikramiye yükleyelim. Bir rahat nefes aldıracak, 65 yaş için ulaşımda da kullanacağı bir birleşik emekli kart uygulaması getirelim. Biz üzerimize ne düşerse bu desteği vermeye, belediyelerimizden vermeye, birazını devlet yapsın birazını yardım kampanyası olsun diyorsun yardım kampanyasına destek vermeye de hazırız. Emekli kart çıkarmak için önemli bir çalışma teklif ediyoruz.

İYİ PARTİLİLERE SICAK MESAJ

Eski dosttan düşman olmaz. Dün 'merhaba' dediğimize bugün küfretmek yok. Dün birlikteyken iyi, ayrı düşünce kötü yok. Ama aradaki farka bak. Yakasında güneş olana gidip sarılıyoruz, öpüyoruz." Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





