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  4. Son dakika | Erdoğan yeni adayları bir bir tanıttı! Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu sözleri programa damgasını vurdu

Son dakika | Erdoğan yeni adayları bir bir tanıttı! Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu sözleri programa damgasını vurdu

28.01.2024 15:11 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Eskişehir ilçe adaylarını açıkladı. Büyükşehir Belediyesi için İYİ Parti'den ayrılarak AK Parti'ye katılan Nebi Hatipoğlu'nda karar kılınan Eskişehir'de AK Parti, ilçe bazında BBP ve MHP adaylarını da destekleyecek. Erdoğan programdaki konuşmasında CHP'ye yüklenirken Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili gündem yaratacak bir çıkışa imza attı.

Son dakika | Erdoğan yeni adayları bir bir tanıttı! Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu sözleri programa damgasını vurdu

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir'de AK Parti'nin ilçe adaylarının tanıtım programında konuştu.

CHP'YE YÜKLENDİ

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

  • Eski genel başkanlarıyla, yeni genel başkanlarıyla; masanın altındaki, sütun gerisindeki gölge başkanlarıyla oradaki herkesin derdi kendi iktidar alanlarını korumak veya geri kazanmaktır.

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  • CHP'nin şehirlerimizi geleceğe hazırlamak gibi bir derdi yok. Güya değişim diye gelen CHP'nin yeni genel başkanı ışık hızıyla tek parti faşizminin kendinden başka fikri olmayan bir zihniyete büründü. Eski genel başkanı derseniz o da kendini gündemde tutmak için yarısı yalan yarısı yanlış ama tamamı cehalet dolu sözlerle bize sataşmaya çalışıyor. Biz nelerle uğraşıyoruz onlar küçük hırslarla siyaset oyunları oynuyorlar. Varsın onlar kendi kısır siyasetlerinin, kavgalarının içinde boğulup gitsinler biz eser siyasetiyle milletimizi gururlandırmaya devam edeceğiz. Kılıçdaroğlu'nun derdi sessiz sedasız genel başkanlık koltuğuna geri dönmek.

"YENİ BİR DÖNEMİN KAPILARINI ARALAYACAĞIZ"

  • Dünyada ve bölgemizde öylesine kritik gelişmeler yaşanıyor ki ülkemizin de şehirlerimizin de kaybedecek bırakınız beş yılı, tek bir günü bile yoktur. Hükümet olarak gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin tam olarak milletimize yansıması için belediyelerin de destek olması gerekiyor.

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  • Gözü gönlü başka yerlerde olanların şehirlerimize verecek hizmetleri olmadığını gördük.

  • Önümüzdeki süreçte ülkemizi her bakımdan dünyanın en büyük, en güçlü devletleri arasına sokarak yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız.

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İŞTE CUMHUR İTTİFAKI ESKİŞEHİR İLÇE BELEDİYELERİ ADAYLARI

  • Alpu: Alparslan Kokulu (MHP)
  • Beylikova: Vahit Kara
  • Çifteler: Kadir Bıyık (MHP)
  • Günyüzü: Hidayet Özmen (BBP)
  • Han: Bekir Belceli
  • İnönü: Serhat Hamamcı
  • Mahmudiye: Murat Uçarer
  • Mihalgazi: Zeynep Güneş
  • Mihalıççık: Halil Sami Barış (MHP)
  • Odunpazarı: Özkan Alp
  • Seyitgazi: Erhan Erdem (MHP)
  • Sivrihisar: Hüseyin İlhan
  • Tepebaşı: Hamit YüzügüllüBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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