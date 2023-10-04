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  4. Son dakika | Eris varyantı için yeni tedbir gerekiyor mu? Bakan Koca 'Açıkça söylüyorum' deyip iddialara yanıt verdi: 'Yeni aşılar normaldir'

Son dakika | Eris varyantı için yeni tedbir gerekiyor mu? Bakan Koca 'Açıkça söylüyorum' deyip iddialara yanıt verdi: 'Yeni aşılar normaldir'

04.10.2023 09:46 | Son Güncelleme:
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Kovid-19'un Eris varyantının günden güne yayılmasıyla birlikte Türkiye'de yeniden toplu aşılama ve kapanma gibi tedbirlerin devreye gireceği iddiaları gündeme gelmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mutasyona göre yeni aşılar geliştirilmeye çalışılıyor. Bu normaldir" derken iddialara da yanıt verdi.

Son dakika | Eris varyantı için yeni tedbir gerekiyor mu? Bakan Koca 'Açıkça söylüyorum' deyip iddialara yanıt verdi: 'Yeni aşılar normaldir'

Dün basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Koca Eris varyantı, toplu aşılama iddiaları gibi konulara yanıt verdi. Türkiye'de 'toplu aşılama propagandası' yürütüldüğünü belirten Koca, "Açıkça söylüyorum: Covid-19 için mevcut kişisel tedbirler dışında yeni bir tedbir asla söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

"O KADAR BİLGİSİZ OLAMAZLAR"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca şunları kaydetti:

"Eris varyantı niçin toplumsal gündem olacak önemde değil? Aşı programı neden geçmişte kaldı? Dün basın mensubu arkadaşlarımızın soruları üzerine bu ve diğer bir konu üzerine yaptığım açıklama: Konular saptırılıyor. Bazı görüşler ve ısrarlı beyanlar kesinlikle bilimsel amaçlı değil.

Salgın boyunca alınan tüm kararların arkasında bilim var. Bilimsel gelişmeleri asla göz ardı etmedik. Mücadeleyi bilimsel verilerle yönetmiş bir ekibin, şayet gerekli olsa her şeyin en kolay olabileceği bir noktada bilime sırt çevirmesi hiç mümkün mü? Bizleri karşıtı imişiz gibi göstermek isteyenler, ülkemizde başarıyla yürütülen aşı uygulamalarını bilemeyecek kadar bilgisiz olamaz. Çocukluk çağı aşılamalarında oran neden %95’in üzerinde?

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"MUTASYONA GÖRE YENİ AŞILAR GELİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

Covid-19 salgını başladığında aşı çalışmalarının tamamını yakından takip ettik ve kendi aşımızı da en kısa sürede geliştirip üretmeye çalıştık. Sonunda Turkovac da ortaya çıktı. O dönemde hızla ülke sathında bir aşılama kampanyası yürüttük ve sonuçta çok başarılı olduk. Hayatını kaybeden sağlık çalışanı haberleri çok sıktı. Sağlık çalışanları aşılandıktan sonra bu ölümler çok azaldı.

Salgının direncini kırmak için aşı o zaman elzemdi. Virüsle ilk defa karşılaşıyorduk ve bağışıklık sistemimizin virüsü tanıması gerekiyordu. Çok işe yaradı aşılama kampanyamız. Virüs bir RNA virüsü olduğu için çeşitli mutasyonlar geçirdi, virülansı yani hasta etme gücü azaldı. Ya Covid geçirdik ya aşılandık ya da her ikisi birlikte oldu ve sonuçta bünyelerimiz virüsü tanır hale geldi. Virüsün de etkisi azaldı. Mutasyona göre yeni aşılar geliştirilmeye çalışılıyor. Bu normaldir.

"TOPLU AŞILAMA PROPAGANDASI"

Ancak geldiğimiz noktada bir propaganda yürütülüyor. Toplu aşılama propagandası. Toplu aşılamaya kesinlikle ihtiyaç duyulmayan bir dönemdeyiz. Biz gerekli olduğunda gerekeni yaptık. Kapanma gibi toplu tedbirler artık söz konusu değil. Açıkça söylüyorum: Covid-19 için mevcut kişisel tedbirler dışında yeni bir tedbir asla söz konusu değil.

Türkiye, küresel propagandanın uygulama sahası olmayacak. Türkiye, sağlık konusunda da tam bağımsızdır. Covid-19 aşısının yeniden toplu olarak yapılmasını gerektiren, bilimin teyit ettiği bir durum yoktur. Sağlık ve bilim pazarlamanın alanına dâhil değildir."

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