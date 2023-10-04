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Son dakika: Ankara'daki hain terör saldırısı ile ilgili yeni gelişme! İkinci teröristin de kimliği belirlendi…

04.10.2023 07:18 | Son Güncelleme:
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Ankara’da İçişleri Bakanlığı’na yönelik düzenlenen hain terör saldırısı girişimi ile ilgili yeni bir son dakika gelişmesi yaşandı. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre saldırı düzenleyen ikinci teröristinde kimliği belirlendi. Bakanlıktan yapılan açıklamada “Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden diğerinin de BTÖ (PKK/KCK) üyesi Özkan Şahin olduğu tespit edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Son dakika: Ankara'daki hain terör saldırısı ile ilgili yeni gelişme! İkinci teröristin de kimliği belirlendi…

Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, Bakanlığın önündeki terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerden ikincisinin terör örgütü PKK/KCK üyesi Özkan Şahin olduğunun belirlendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığına yönelik 2 terörist tarafından 1 Ekim Pazar günü düzenlenen hain saldırı girişiminin, kahraman polislerin anında karşılık vermeleri neticesinde engellendiği ve teröristlerin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Daha önce yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucu teröristlerden birinin terör örgütü PKK/KCK üyesi "Kanivar Erdal" kod adlı Hasan Oğuz olduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, saldırıya karışan ikinci teröristin ise terör örgütü PKK/KCK üyesi Özkan Şahin olduğunun belirlendiğini kaydedildi.

Açıklamada, "Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verildi.

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