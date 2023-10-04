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SON DAKİKA | Henüz 7,9 ve 11 yaşındaydılar! Kayıp 3 kardeşten acı haber... Su dolu inşaatın temelinde bulundular

04.10.2023 07:30 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: İstanbul Sancaktepe'de 7, 9 ve 11 yaşlarındaki 3 erkek kardeşten pazartesi akşamından beri haber alınamıyordu. Çocuklar evlerinin önünde oynarken kaybolmuş, son görüntüleri ortaya çıkmıştı. Arama çalışmalarının 34. saatinde acı haber geldi. Çocukların cansız bedenleri, kayboldukları yerden yaklaşık 500 metre mesafedeki bir inşaatın temelinde bulundu.

SON DAKİKA | Henüz 7,9 ve 11 yaşındaydılar! Kayıp 3 kardeşten acı haber... Su dolu inşaatın temelinde bulundular

Son dakika: Sancaktepe'de kayıp olan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerin cansız bedeni, inşaatın su dolu temelinde bulundu. Haberi duyan aile olay yerine geldi. İşte detaylar...

Sancaktepe Hilal Mahallesi Karşıyaka Caddesi üzerinde önceki gün saat 17.00 sıralarında 3 çocuk kaybolmuştu. Sokakta oyun oynayan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerden haber alınamaması üzerine ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu.

İhbar üzerine harekete geçen Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri kayıp çocukları bulmak için çalışmalarını sürdürürken, aynı mahallede Gülpembe Sokak üzerinde bulunan inşaattan gelen ihbar üzerine çalışma başlatıldı.

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"GÖRÜNTÜDE AŞAĞILARA GİDİYORLAR 3'Ü BERABER"

Kaybolan çocukların babası Ayvaz Sağın, "3 tane çocuğum var. Çocuklarım dün saat 17.30 sıralarında buradan aşağı doğru ilerlemişler. O arada geriye dönmüyorlar. Yani gelmiyorlar. O yüzden arıyoruz. İnşallah bulunur. Görüntüde aşağılara gidiyorlar 3'ü beraber. O saatten sonra göremiyoruz. Bulamadık yani. Hiçbir iz de yok. Arıyoruz ama gören duyan hiç kimse yok. Şüphelendiğim hiçbir şey yok. Herkes sabahtan beri arıyor kadınlar bile. Bir tanesi görüp benzetse diyeceğiz ki, "gördüler benzettiler oldu" ama o öyle de arayan olmadı. Daha önce hiç böyle bir kaybolma olayı olmadı. Zaten öğrenciler, bugün okula gitmedikleri için müdürleri de aradı. Müdürlerine de ilettik. Muhtarların hepsine bilgi verdik ama bir sonuç yok. 24 saati geçti şu an. 27-28 saate geldi. Ama bir sonuç alamadık. İnşallah buluruz. tek umudumuz bu zaten" dedi.

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SU DOLU İNŞAAT TEMELİNDE YOĞUNLAŞILDI

İnşaatın güvenlik görevlisinin çocuk cesedi gördüğü yönünde verdiği ihbarla polis ve itfaiye ekipleri, su dolu inşaat temelinde çalışma başlattı.

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3 ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İtfaiye ekipleri inşaatın temelindeki suyu tahliye ederken, çalışmalar sonunda 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Çocukların önceki gün sokakta oyun oynarken kaybolan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşler olduğu tespit edildi.

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Polis olay yerinde inceleme yaparken, acı haberi alan aile ise olay yerine geldi. Olay yeri inceleme ekipleri, inşaat ve çevresinde detaylı inceleme yaptı. Çocukların cenazeleri inşaatın temelinden çıkarılarak cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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