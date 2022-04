Son dakika: Ersun Yanal'dan Aykut Kocaman'a gönderme! "Ben başarılıyım..."

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de eski teknik direktörler Ersun Yanal ve Aykut Kocaman'ın takımda geçirdikleri dönem boyunca performansları, sosyal medyada her zaman konuşulanlar arasında yer aldı. Ersun Yanal, Aykut Kocaman ile ilgili gelen soruya verdiği yanıtla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Fenerbahçe'nin son şampiyonluğunda takımın başında yer alan teknik direktör Ersun Yanal, önemli açıklamalarda bulundu.

"BEN BAŞARILI OLDUM!"

2013/14 sezonu şampiyonluğu konusuyla ilgili Tivibu Spor'a konuşan Yanal, "İlla ki Aykut Kocaman’ın emeği vardır o takımda. Ama o takımla ben çalıştım ve ben başarılı oldum. Biz tarihi farkla şampiyon olduk. Ben de aynı kadroyu bıraktım ama başarılı olamadılar." dedi.

"BİR DAHA FENERBAHÇE NEDEN OLMASIN?"

Yeniden Fenerbahçe'de çalışabileceğini açıklayan tecrübeli teknik direktör, "Ben profesyonel bir teknik adamım. Bugün Fenerbahçe'de olmak, çalışmak her teknik direktör için bir hayaldir. Bu onurlu bir görevdir. Bir daha Fenerbahçe neden olmasın? Bunun yolu her zaman açıktır. Bana ihtiyaç olduğunda her koşulda Fenerbahçe'ye tamam demişimdir." ifadelerini kullandı.