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  4. Son dakika | Erzincan'da toprak kayması: Maden ocağı bölgesinde felaket görüntüleri! "Toprak altında kalan çalışanlarımız var"

Son dakika | Erzincan'da toprak kayması: Maden ocağı bölgesinde felaket görüntüleri! "Toprak altında kalan çalışanlarımız var"

13.02.2024 16:19 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Erzincan'dan altın madeni bulunan noktada felaket meydana geldi. Bölgede toprak kayması yaşanırken çekilen görüntüler dağın adeta yıkıldığını gözler önüne serdi. 'Madende göçük var mı?' sorusuna Erzincan Valisi Aydoğdu yanıt verdi. Aydoğdu, toprak altında kalanlar olduğunu belirtti. İşletmeci şirketten de açıklama geldi.

Son dakika haberi: Saat 14.00 sularında, Çöpler köyünde aktif çalışmanın sürdüğü altın madeninin bulunduğu bölgede, büyük bir alanda toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

HUMMALI ÇALIŞMA BAŞLADI

AA'nın aktardığına göre; toprak altında kalanların olabileceği ihtimali üzerine ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.

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MADENDE GÖÇÜK VAR MI? ERZİNCAN VALİSİ AÇIKLADI

Vali Hamza Aydoğdu da toprak kaymasının ardından bölgeye hareket etti.

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Aydoğdu, CNN Türk'te yaptığı açıklamada madende göçük olmadığını belirtti ve "Toprak altında kalan çalışanlarımız var. Kaç kişi olduğu belli değil" dedi.

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Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ise "10-12 kişiyle ilgili problem olduğu söyleniyor" açıklamasında bulundu.

İŞLETMECİ ŞİRKET AÇIKLAMA YAPTI

Toprak kaymasının yaşandığı maden sahasının işletmecisi Anagold şirketi, olaya ilişkin bir açıklama yaptı.

“Yaşadığımız bu zorlu süreçte en önemli önceliğimizin, çalışanlarımız ve yüklenicilerimizin sağlık ve güvenliği olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.” denilen açıklamada, “Anagold acil durum müdahale ekipleri ve AFAD birimlerine yapılan acil bilgilendirmeden hemen sonra, olayın meydana geldiği bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, tüm müdahaleler için hızlıca aksiyona geçildi.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “Yaşanan bu elim olayın etkilerini en aza indirmek için gerekli tüm adımları atmaya devam ederken, olayın ivedilikle açığa kavuşturulması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.” denildi.

AFAD: GÖÇÜK ALTINDA VATANDAŞLARIMIZ OLDUĞU BİLGİSİ ALINDI

AFAD'dan toprak kaymasıyla ilgili yapılan açıklamada "Bugün saat 14.00 sıralarında Erzincan ilimiz İliç ilçesinde bir maden ocağında toprak kayması meydana gelmiş olup göçük altında vatandaşlarımız olduğu bilgisi alınmıştır. Olay bölgesine Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli il AFAD müdürlüklerimizden personel sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" dendi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Erzincan toprak kayması
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