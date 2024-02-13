Toprak kaymasının meydana geldiği noktayla ilgili dikkat çeken fay detayı: İlçedekiler deprem sandı

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninde toprak kayması meydana geldi. Olayda can kaybı olup olmadığı henüz bilinmezken, Vali Hamza Aydoğdu bölgeye gitmek için yola çıktı. Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede, büyük bir alanda toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

"DÜNYANIN EN AKTİF FAY HATLARINDAN BİRİ"

Olayın hemen ardından Habertürk'e bağlanan Yer bilimci Prof. Dr. Süleyman Pampal bölgedeki fay hattına dikkat çekti. Paypal, "Beklenmedik bir şey değil. Bölgede yığılmış olan malzeme, sanıyorum kimyasal ve asit içeriyor. Yıllardır burada birtakım itirazlar, protestolar var.Dünyanın en aktif faylarında biri burada, bunun üzerinde. Sürekli 7'nin üzerinde depremler üreten bir fay bu Kuzey Anadolu Fayı. Sürekli kırıldı kırılacak diye bekliyoruz. Biz depremden korkuyorduk, kendi kendine heyelan oldu. Bir de deprem olsa düşünün." dedi.

DEPREM SANDILAR

Öte yandan AA Erzincan Muhabiri Kemal Özdemir ise, ilçedeki birçok vatandaşın deprem olduğu hissine kapıldığını, toprak kaymasının oldukça büyük olduğuna dikkat çekti.







