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  4. SON DAKİKA | Erzincan'daki madendeki heyelanla ilgili soruşturmada yeni gelişme! Gözaltına alındılar

SON DAKİKA | Erzincan'daki madendeki heyelanla ilgili soruşturmada yeni gelişme! Gözaltına alındılar

14.02.2024 11:59 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Erzincan'daki madende meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında saha sorumlusunun da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

SON DAKİKA | Erzincan'daki madendeki heyelanla ilgili soruşturmada yeni gelişme! Gözaltına alındılar

Son dakika: Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeni bölgesinde toprak kayması meydana geldi. Dün yaşanan felaket sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

4 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saha sorumlusunun da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Yaşanan gelişmelerina ardından Tunceli Valiliği, Erzincan’a gidişlere 4 gün boyunca kısıtlama getirildiğini açıkladı.

"KISITLANMASI KARARI ALINMIŞTIR"

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, “5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi kapsamında Erzincan ilinde meydana gelen toprak kayması olayı ile ilgili eylem ve etkinlik düzenlemek amacıyla kişilerin ve araçlarının ilimiz sınırları içerisinden Erzincan iline çıkışlarının 14 Şubat 2024 günü saat 00.01’den 18 Şubat 2024 günü saat 23.59’a kadar ilgili mevzuat çerçevesinde kısıtlanması kararı alınmıştır” denildi.

Ayrıntılar geliyor...
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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