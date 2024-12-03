Son dakika | Esad yönetimine Bahçeli'den 'Türkiye' çağrısı: "Aklını başına almalı! Vakit hala geçmiş değil"

Son dakika haberi: 'Abdullah Öcalan' çağrısıyla siyasetin gündemini önemli ölçüde belirleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'de kürsüden gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli konuşmasının geniş bölümünü Suriye'deki gelişmelere ayırdı, "Suriye Arap Cumhuriyeti'nin siyasi ve toprak bütünlüğüne saygı ve riayet kuşkusuz esastır" dedi. Esad yönetimine Türkiye ile diyalogda bulunması çağrısı yapan Bahçeli "Esad yönetimi aklını başına almalı, mezhep taassubunu terk etmeli" ifadelerini kullandı. Muhalif gruplar tarafından ele geçirilen Halep için kullandığı sözlerle özellikle dikkat çeken Bahçeli'nin hedefinde DEM Parti ve CHP de vardı.
SAHTE DOLAR TARTIŞMALARI: TÜRKİYE'YE YÖNELİK BİR OPERASYONDUR
İşte Bahçeli'nin konuşmasından ses getirecek mesajlar:
- Son günlerde 600 milyon dolara yakın sahte paranın piyasaya sürüldüğü iddiaları külliyen yalan ve saptırmadır. Bir anda tetiklenen panik ortamının Kapalıçarşı'ya kadar sirayet etmesi, döviz bürolarının işlemleri bıçak gibi kesmesi bize göre Türkiye'ye yönelik bir operasyondur. İnsanın bile sahtesi varken dövizin sahtesine dudak bükmek ikna edici bir durum değildir. Ortada fol yok yumurta yokken ekonomiyi provoke etmek ülkemize yapılabilecek vahim bir kötülüktür.
"SAHTE PARA İDDİASININ MAKSATLI OLARAK DOLAŞIMA SOKULDUĞU GÖRÜŞÜNDEYİZ"
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçip res'en soruşturma başlatmıştır. Ülkemizin sahte parayla anılmasını isteyenlerin hevesleri kursaklarında bırakılmalıdır. MHP, meseleyi her zaviyesiyle incelemektedir. Oynanan oyunun farkındadır. Sahte para iddiasının maksatlı şekilde dolaşıma sokulduğu görüşündedir. Suçlular ve sorumlular tek tek yakayı ele verecektir.
"NE KADAR UZAĞA BAKARSAK O KADAR UZAĞI AVCUMUZUN İÇİNE ALABİLİRİZ"
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Tarihimizin muhtelif dönemlerinde yaşandığı üzere; geçici geri adımların, yenilgi gibi addedilen acıklı çekilişlerin ileriye doğru dev adımlara kulvar olduğunu çok iyi biliyoruz. Hezimet gerilemek değil, vazgeçmektir. Yüzümüzü güneşe dönersek bütün gölgeler arkamızda kalır. Ne kadar uzağa bakarsak o kadar uzağı avcumuzun içine alabiliriz.
- İç ve dış gelişmeler karşısında sivrilen ve serpilen kuşkularımız asla kuruntu değildir. Ağzımızdan çıkan her sözün bir dayanağı vardır. MHP ve Cumhur İttifakı, Türkiye'nin istikbal umutlarını boşa çıkarmama hususunda birlik içindedir. 'Bana dokunmuyorsa yılan, bin yıl yaşasın' ezberiyle avunamayız. Konu Türkiye ise vakit tamamdır, söz konusu vatandır.
"YAPTIĞIMIZ UYARILARIN NE KADAR İSABETLİ OLDUĞU SON GELİŞMELERLE İYİCE NETLEŞTİ"
- Bugüne kadar gerek şahsım gerekse sayın Cumhurbaşkanımızca ısrarlar yapılan uyarıların ne kadar isabetli olduğu son gelişmelerle iyice netleşti. Bölgemizde taşlar yerinden oynuyor, milli güvenliğimiz tahriklerle farklı boyut kazanıyor. Suriye'de 14 yılı bulan istikrarsızlık ve işgal sarmalarında cephe üstüne cephe açılıyor. Çılgınlık ile yılgınlık tuzağına düşmeden, başkent Ankara vizyonuna bağlı kalarak ülkkemizi ve milletimizi önceliğine alan güvenlik tedbirlerine müzahir tavır takınmalıyız. Suriye Arap Cumhuriyeti'nin siyasi ve toprak bütünlüğüne saygı ve riayet kuşkusuz esastır.
ESAD'A ÇAĞRI: TÜRKİYE İLE DİYALOG KURMASI KENDİ HAYRINA
- Esad Türkiye'nin uzanan elini tutmadı, uzlaşma ve görüşme çağrılarına kulağını tıkadı. Ülkesi deprem geçiren bir devlet başkanı kuyruğu dik tutma çabasındadır. Baas zihniyetinin bugünkü özeti tam bir rezalettir. Bize göre vakit geçmiş değildir. Esad'ın Türkiye ile diyalog kurması önce kendi hayrına, sonra da ülkesinin çıkarınadır. Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında gözü yoktur. Sahaları boşaltmamız Anadolu coğrafyasını ateşe atmakla eş değerdir. Esad rejiminin her şeyden önce bunu idrak etmesi lazımdır.
"ESAD YÖNETİMİ AKLINI BAŞINA ALMALI"
- Türkiye ve Suriye arasında diyalog ve diplomasi süreçleri üçüncü tarafların bozucu etkisi olmadan canlandırılmalıdır. Terörle mücadelenin ortaklaşa icrası, Suriyelilerin evlerine dönüşü, sınır ticaretinin diriltilmesi derhal hayat ve zemin bulmalıdır. Biz Suriye'nin sarsılan zeminine umut bağlayamayız. Esad yönetimi aklını başına almalı, mezhep taassubunu terk etmeli. Esad yönetimi kabuğuna çekilip uzun süre ayakta duracağını düşünüyorsa yanıldığını er ya da geç anlayacaktır.
"TEL RIFAT'TAN SÜRÜLEN CANİLERİN KATİL SÜRÜSÜ OLDUĞUNU ŞEREFLİ KÜRT KARDEŞLERİM DE İTİRAF EDECEKTİR"
- Tel Rıfat alçaklardan temizlenmiştir, umut ediyorum sırada Menbiç vardır. DEM Parti'nin terörle arasına mesafe koymaktan imtina etmesi yanlıştır. Gelişmelerin Kürt kardeşlerimizle hiçbir ilgisi yoktur. Tel Rıfat'tan sürülüp çıkarılan canilerin katil sürüsü olduğunu şerefli Kürt kardeşlerim de itiraf edecektir. Bölücü terör örgütüne hayat haramdır. Kürtler canımız, PKK/YPG/PYD can düşmanımızdır. DEM ya Türkiye partisi olacak ya da tükenmekten başka seçeneği kalmayacaktır.
"HALEP İLİKLERİNE KADAR TÜRK VE MÜSLÜMANDIR"
- Halep'in sukunet bulması yegane dileğimizdir. Halep deyince yüreği titremeyen bir vatan evladına rastlayamazsınız. Halep iliklerine kadar Türk ve Müslümandır. Bunu sadece biz söylemiyoruz, tarih söylüyor, coğrafya söylüyor, hakikat söylüyor, ecdad söylüyor, Halep Kalesi’ne çekilen Türk bayrağı söylüyor. Ankara Kocatepe Camiinden yükselen ezanlar ile Halep Ulu Camiinden yükselen ezanlar aynıdır.
CHP'YE VE ÖZGÜR ÖZEL'E ÇOK SERT SÖZLER: SONUÇLARINA YEDİ CEDDİNİZ EN AĞIR ŞEKİLDE KATLANIR
- CHP, disiplinsiz teğmenleri savunuyor. Özgür bey yolun yol değil. Ağzının ayarı hepten bozuldu. Ne sözün söz ne de siyasetin adam gibi siyasettir. Eğer demokrasiyi kesintiye uğratacak yeni bir cunta hedefindeyseniz ki buradan baktığımızda bunun pek çok delili vardır, o halde bunun sonuçlarına değil şahsınız yedi ceddiniz en ağır şekilde katlanacak.