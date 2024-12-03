Son dakika | Esad yönetimine Bahçeli'den 'Türkiye' çağrısı: "Aklını başına almalı! Vakit hala geçmiş değil"

Tarihimizin muhtelif dönemlerinde yaşandığı üzere; geçici geri adımların, yenilgi gibi addedilen acıklı çekilişlerin ileriye doğru dev adımlara kulvar olduğunu çok iyi biliyoruz. Hezimet gerilemek değil, vazgeçmektir. Yüzümüzü güneşe dönersek bütün gölgeler arkamızda kalır. Ne kadar uzağa bakarsak o kadar uzağı avcumuzun içine alabiliriz.