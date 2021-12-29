HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Fatih'te hareketli anlar! Tramvayın altında sıkıştı

Son Dakika: Fatih'te hareketli anlar! Tramvayın altında sıkıştı

29.12.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Fatih'te, tramvay yoluna düşen kişi, tramvayın altında sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle tramvayın Kabataş yönüne giden seferlerde bir süre aksama yaşandı.

Son Dakika: Fatih'te hareketli anlar! Tramvayın altında sıkıştı

Son dakika haberine göre kaza, saat 08.30 sıralarında, T1 Bağcılar- Kabataş Tramvay hattı Eminönü istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre; durakta bekleyen kişi, bilinmeyen nedenle perona yaklaşan tramvayın önüne düştü. Tramvay ile raylar arasında sıkıştı. Kazayı gören görevliler ve çalışanlar yaralının yardımına koştu.

2d1e46f9a6cb9812d9dbb7a03bc0a8c4

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıyı tramvayın altından çıkardı. Hafif yaralı olduğu öğrenilen kişi, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

d16ea9c17d479be489b043262ccc54a3

Kaza nedeniyle tramvayın Kabataş yönüne giden seferlerde bir süre aksama yaşandı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekmeğin içinden vida çıktı! Aldığı cevap hayatının şokunu yaşattı: Para verelim bu olayı kapatEkmeğin içinden vida çıktı! Aldığı cevap hayatının şokunu yaşattı: Para verelim bu olayı kapat
PARTNER"Arkadaşız""Arkadaşız"
İstanbullular dikkat! Saat verildiİstanbullular dikkat! Saat verildi
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Fatih
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Altını olanlar dikkat! Resmî Gazete'de yayımlandı

Altını olanlar dikkat! Resmî Gazete'de yayımlandı

Olay sözler! "Demet kurtulmuş, silik tip"

Olay sözler! "Demet kurtulmuş, silik tip"

Süre uzatıldı! 30 Haziran'a kadar ücretsiz olacak

Süre uzatıldı! 30 Haziran'a kadar ücretsiz olacak

Turist öldürüldü! Saldırgandan dans eder gibi hareketler

Turist öldürüldü! Saldırgandan dans eder gibi hareketler

Bir il bu gece felaketi yaşadı! Böyle kurtarıldılar

Bir il bu gece felaketi yaşadı! Böyle kurtarıldılar

Çobanla 3 koyun karşılığında fuhuş!

Çobanla 3 koyun karşılığında fuhuş!

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Kuyumcular dertli: Fiyat yüksekken sabitlediler, düşünce almaktan vazgeçtiler

Kuyumcular dertli: Fiyat yüksekken sabitlediler, düşünce almaktan vazgeçtiler

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Ülke genelinde dev operasyon

Ülke genelinde dev operasyon

Dünyada yeni paniğin adı: Delmicron

Dünyada yeni paniğin adı: Delmicron

Asiye'nin doktoru yürek yakan detayı açıkladı

Asiye'nin doktoru yürek yakan detayı açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.