Son dakika! Fatih Tezcan hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Fatih Tezcan adlı şahsın halkın bir kısmını hedef alarak tehdit içerikli bir video yayınladığına dair 11 Mayıs tarihinden itibaren çeşitli internet siteleri ile sosyal medyada haber yapıldığının belirlenmesi üzerine 5271 Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. maddesi gereği işin gerçeğini araştırıp yasal gereğine tevessül etmek amacıyla adı geçen hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır." denildi.

NE OLMUŞTU?

Darbe tartışmaları üzerine You Toube kanalı üzerinden paylaştığı videoda, Kılıçdaroğlu’na ağır eleştirilerde bulunan Fatih Tezcan, "Biz bir daha sokağa çıkarsak eğer kimleri toplayacağız, listelerden haberiniz var mı sizin, ailenizi nasıl koruyacaksınız ? Karınızı, çocuklarınızı nasıl koruyacaksınız bizden? Erdoğan'ın bir damla kanına milyonlarca kan dökülür bu ülkede" ifadelerini kullanmış, "Fatih Tezcan" başlığı uzun süre Twitter'da gündem olmuştu.

