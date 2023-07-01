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  4. Son dakika | Fransa'da polislerden "Savaştayız" mesajı: Macron'a isyan çıkarmakla gözdağı verdiler! Gözaltı sayısı hızla yükseliyor

Son dakika | Fransa'da polislerden "Savaştayız" mesajı: Macron'a isyan çıkarmakla gözdağı verdiler! Gözaltı sayısı hızla yükseliyor

01.07.2023 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dünyanın gözü Fransa'da 17 yaşındaki Nael'in polis tarafından öldürülmesi sonrası patlak veren şiddetli protestolara çevrilmiş durumda. 4 gündür devam eden olaylarda çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu kalabalık gruplar sokakları yangın yerine çevirdi. Protestoların dördüncü gecesi itibarıyla 1300'den fazla kişi gözaltına alındı. Polisler ise "Savaştayız" mesajı verirken Macron'a isyan çıkarmakla gözdağı verdi.

Son dakika | Fransa'da polislerden "Savaştayız" mesajı: Macron'a isyan çıkarmakla gözdağı verdiler! Gözaltı sayısı hızla yükseliyor

Son dakika haberi: Fransa sokakları yangın yerine döndü. Ülkenin birçok kentinde mağazalar yağmalanıyor, bankalar ateşe veriliyor. Olayların boyutu giderek farklı bir hal alırken gözaltı sayısı da giderek yükseliyor. 17 yaşındaki Nael M.'nin polis tarafından öldürülmesine öfkelenen protestoculara polis müdahalesi de giderek arttı.

GÖZALTI SAYISI HIZLA ARTIYOR

Protestoların dördüncü gecesinde 1300'ü aşkın kişi gözaltına alındı.

ONLARCA POLİS VE JANDARMA YARALANDI

Öte yandan olayların başlangıcından bu yana 79 polis ve jandarma yaralandı.

POLİSLERDEN "SAVAŞTAYIZ" MESAJI

Öte yandan The Telegraph'ın aktardığına göre; Fransız polisi şu anda "vahşi haşarat sürüleriyle savaş halindeyiz" açıklamasını yaptı.

Ülkenin en büyük iki polis sendikası, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'ın düzeni yeniden sağlamaması halinde isyan çıkarmakla gözdağı verdi.

Polisler, "Bugün savaşta olduğumuz için polis de çatışmada. Yarın ise direnişte olacağız ve hükümet bunun farkında olmalı" dedi.

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(AA)

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Gözaltı Fransa

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