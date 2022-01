Son dakika: Galatasaray taraftarı hocasını çoktan seçti! O ismin getirilmesi için sosyal medyada yönetime büyük baskı var

Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Sarı-kırmızılı takımda Fatih Terim'le yolların ayrılması sonrası takımın başına kimin geçeceği büyük merak konusu. Yabancı adaylardan Pep Guardiola'nın ekibinde yer almış Domenec Torrent ismi ön plana çıkarken yerli adaylarda ise Okan Buruk favori.

OKAN BURUK ÇILGINLIĞI

Sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlar ise takımın başında hangi hocayı görmek istediklerine çoktan karar vermiş gibi görünüyor. "Galatasaray'ın çocuğu" olarak gördükleri Okan Buruk'u teknik direktör olarak isteyen sarı-kırmızılılar, yaptıkları paylaşımlarla genç çalıştırıcının adını Twitter'da zirveye taşıdı.

"SEVE SEVE KABUL EDERİM"

Mynet Spor'a konuşan Okan Buruk, "Bana şu an için bir teklif gelmedi. Normal hayatıma devam ediyorum. Galatasaray yönetiminden hiçkimse ile şu an için görüşmem olmadı. Medyada çıkan haberler doğru değil" demişti. Öte yandan Buruk, sarı-kırmızılılardan teklif gelmesi durumunda kabul edeceğini belirtirken "Benim çocukluğum ve kariyerim Galatasaray'da geçti. Galatasaray ile aramdaki bağ zaten çok farklı. Böyle bir teklif dediğim gibi şu an için yok ama teklif gelmesi halinde seve seve kabul ederim." ifadelerini kullanmıştı.