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Son Dakika: Gaziantep'te dehşet! Eşini 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü

07.01.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Gaziantep'te fırıncılık yapan Nurettin Kartal (45), evde tartıştığı eşi Nurcan Kartal'ı (40) 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Gürültüleri duyan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. 3 çocuk annesi Nurcan Kartal, hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. İşte son dakika haberinin detayları!

Son Dakika: Gaziantep'te dehşet! Eşini 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Son dakika haberine göre olay, sabah saatlerinde Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Nurettin ve Nurcan Kartal çifti arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Nurettin Kartal, mutfaktan aldığı bıçakla eşini 11 yerinden bıçakladı.

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Gürültüleri duyan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından 3 çocuk annesi Nurcan Kartal'ı, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Nurcan Kartal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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Nurcan Kartal'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Gözaltına alınan Nurettin Kartal'ın emniyetteki sorgusu sürüyor.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Gaziantep
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