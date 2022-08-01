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  4. SON DAKİKA: Gerilim adım adım savaşa doğru gidiyor! Çin savaş uçakları harekete geçti

SON DAKİKA: Gerilim adım adım savaşa doğru gidiyor! Çin savaş uçakları harekete geçti

01.08.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika! ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret edeceğine yöneli iddiaların ardınan Çin hükümetü adeta küplere bindi! Uzun seneler boyunca Tayvan topraklarını ihlak etmek isteyen Çin; Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra oldukça ümitlenmişti. Başta ABD olmak üzere birçok Batı ülkesi de Tayvan'ın yanında yer alıyor. Son dakika haberine göre Çin ordusu, Tayvan hava sahasını ihlal etti.

SON DAKİKA: Gerilim adım adım savaşa doğru gidiyor! Çin savaş uçakları harekete geçti

Çin ile Tayvan arasındaki gerginlik yüksek seviyeye ulaştı! Son dakika bilgisine göre Çin ordusuna ait 4 savaş uçağı Tayvan'ın hava sahasına girdi. Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; 4 adet J-16 savaş uçağı, adanın güneybatısında hava sahası ihlali yaptı. Bu duruma Tayvan'ın nasıl bir karşılık vereceği merak ediliyor.

SON DAKİKA: GERİLİM GİDEREK ARTIYOR! SAVAŞ UÇAKLARI SINIRI GEÇTİ

ABD basının aktardığı bilgilere göre Çin ordusuna ait 4 adet J-16 cinsi savaş uçağı Tayvan sınırını geçti. Çin uçaklarının Tayvan hava sahasını ihlal ettiği de gelen bilgiler arasında.

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PELOSİ, TAYVAN'A GİDECEK Mİ?

Pelosi'nin ziyaretini erteleyip ertelemeyeceği ise bugün belli olacak. ABD kaynakları, Pelosi'nin Asya'ya ziyarette bulunacağını doğrulurken adresin Tayvan olup olmadığı konusunda sessiz kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Çin Tayvan abd
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