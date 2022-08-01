SON DAKİKA: Gerilim adım adım savaşa doğru gidiyor! Çin savaş uçakları harekete geçti

Çin ile Tayvan arasındaki gerginlik yüksek seviyeye ulaştı! Son dakika bilgisine göre Çin ordusuna ait 4 savaş uçağı Tayvan'ın hava sahasına girdi. Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; 4 adet J-16 savaş uçağı, adanın güneybatısında hava sahası ihlali yaptı. Bu duruma Tayvan'ın nasıl bir karşılık vereceği merak ediliyor.

SON DAKİKA: GERİLİM GİDEREK ARTIYOR! SAVAŞ UÇAKLARI SINIRI GEÇTİ

ABD basının aktardığı bilgilere göre Çin ordusuna ait 4 adet J-16 cinsi savaş uçağı Tayvan sınırını geçti. Çin uçaklarının Tayvan hava sahasını ihlal ettiği de gelen bilgiler arasında.

PELOSİ, TAYVAN'A GİDECEK Mİ?

Pelosi'nin ziyaretini erteleyip ertelemeyeceği ise bugün belli olacak. ABD kaynakları, Pelosi'nin Asya'ya ziyarette bulunacağını doğrulurken adresin Tayvan olup olmadığı konusunda sessiz kaldı.



