Son dakika haberi: Gazeteci Sedef Kabaş gözaltına alındı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri sonrası Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama

Son dakika: Katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatılan gazeteci Sedef Kabaş, gözaltına alındı. Kabaş'ın saat 02.00 sıralarında Sarıyer'deki evinden gözaltına alındığını avukatı Uğur Poyraz duyurdu. Öte yandan Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.

SON DAKİKA: SEDEF KABAŞ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kabaş'ın bir televizyon programında yaptığı konuşmalarla ilgili inceleme başlattı. Başsavcılık, inceleme sonucunda Kabaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma açtı.

SEDEF KABAŞ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında polis ekipleri saat 02.00 sıralarında Kabaş'ın Sarıyer'deki evine giderek gözaltına aldı. Televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle gözaltına alındığı belirtilen Kabaş, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ardından Kabaş'ın 2 avukatının da Emniyet Müdürlüğü'ne geldikleri öğrenildi.

Avukat Uğur Poyraz ise gözaltı olayı ile ilgili sosyal medya üzerinden, "Müvekkilim Sedef Kabaş Vatan caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğünde. Ben de şimdi yanına geçiyorum" şeklinde paylaşım yaptı.

ADALET BAKANI GÜL: HAK ETTİĞİ KARŞILIĞI BULACAK

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kullandığı ifadeler nedeniyle gazeteci Sedef Kabaş'a tepki gösterdi. Bakan Gül, yaptığı açıklamada "Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN KABAŞ'A TEPKİ GÖSTERDİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sedef Kabaş'ın sözlerine tepki göstererek, "Gazeteci sıfatı taşıyan Sedef Kabaş’ın bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanlığı makamını aşağılık sözlerle hedef alması muhalefet değil ahlaksızlık ve pespayeliktir. Bu ahlaksızlığı lanetliyoruz. Milletin oylarıyla seçilmiş seçilmiş Cumhurbaşkanımıza, Devletimizin başına bu çirkin üslupla hitap millete ve milli iradeye hakarettir. Bu ahlaksızlığı mahkum ediyoruz. Bu aşağılık davranışla hukuki ve siyasi olarak en güçlü şekilde mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

RTÜK'TEN KABAŞ'IN SÖZLERİNE İNCELEME

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TELE 1 yayın kuruluşunda, Sedef Kabaş’ın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan kabul edilmesi asla mümkün olmayan sözlerine ilişkin inceleme kararı alınmıştır. Konu ilk Üst Kurul toplantısında Kurul gündemine getirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerini kullandı.

TELE 1 yayın kuruluşunda,

Sedef Kabaş’ın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan kabul edilmesi asla mümkün olmayan sözlerine ilişkin inceleme kararı alınmıştır. Konu ilk Üst Kurul toplantısında Kurul gündemine getirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) January 21, 2022

RTÜK kaynaklarından edinilen bilgiye göre hazırlanacak raporun 6112 sayılı yasadaki lisans iptalinden önceki en ağır ceza olan 'yayın durdurma' müeyyidesi uygulanması teklifiyle kurula sunulacak.

ALTUN'DAN TEPKİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gazetei Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'na yönelik sözlerine ilişkin açıklama yaptı. Altun, "Siyasetin de muhalefetin de gazeteciliğin de bir ahlakı vardır. Bu ahlakı bu ülkeye çok görenler, kendilerine saygıları olmayan zavallılardır. Bir sözde gazeteci, nefret saçmak dışında bir hedefi olmayan bir televizyon kanalında arsızca sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ediyor. Bu arsızlığı, bu ahlaksızlığı en sert şekilde kınıyorum. Bu yapılan, sadece ahlaksızlık da değildir, siyaset, muhalefet ve gazetecilik adına aynı zamanda sorumsuzluktur. Zira Nurettin Topçu’nun dediği gibi 'ahlak meselesinin merkezine sorumluluk kavramını' koymak gerekir. Bu ahlaksızlık ve sorumsuzluk karşısında demokrasi ve hakkaniyet namına sesimizi yükseltmeliyiz" dedi.

"HAKARET HAK DEĞİL BİR SUÇTUR"

Altun, marjinal bir kesimin günden güne radikalleştiğini, radikalleştikçe kamusal alanda öfke nöbetleri geçirdiğine dikkat çekerek, "Bu unsurlar her platformda seri yalanlar söyleyip, gazetecilik adı altında ucuz dedikodular yapıyor, hakaretler ediyorlar. Hakaret bir hak, bir özgürlük değil, bir suçtur. İfade özgürlüğü adı altında bu ülkeye yıllardır büyük hizmetler yapan Cumhurbaşkanımıza hakaret etmek kimsenin haddi değildir. Siyasi kabiliyetsizlik radikalizmle, çözümsüzlük hakaretle, bilgisizlik dedikoduyla aşılmaz. Siyaset millete dönerek, gazetecilik haber üreterek yapılır. Cumhurbaşkanlığı makamının onuru, milletimizin onurudur. Cumhurbaşkanlığı makamı, bu milletin iradesini temsil eder. Milli iradeye saldırmak ancak hadsizlerin yapacağı bir iştir. Cumhurbaşkanımıza ve makamına yapılan galiz hakaretleri bir kez daha şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

KALIN'DAN TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da "Cumhurbaşkanımızın şahsına ve Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik hakaret dolu sözler, söyleyenin zavallı ve müptezel halini ortaya koymuştur. Bu aziz millet, hadsizlere inat Cumhurbaşkanımıza da onun makamına da sahip çıkmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

SEDEF KABAŞ KİMDİR?

1970 yılında İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyaya gelen Sedef Kabaş haber programcısı, danışman ve eğitmenlik yapıyor. CNN International'da çalışan ilk Türk gazetecisi olan Sedef Kabaş, 1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olmuştur. 90'lı yıllarda yaptığı Portreler programında birçok ünlü ismi konuk eden Kabaş, o program sebebiyle tanındı. Power FM radyosunun kurucuları arasında yer aldı. Son olarak TRT 2'de Medya Medya programını yaptı.



