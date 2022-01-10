Son dakika haberi: Oyun dünyasında sürpriz anlaşma! GTA'nın arkasındaki Take-Two, Zynga'yı satın alıyor

Son dakika haberine göre, oyun dünyasında önemli bir satın alma işlemi daha gerçekleşmek üzere. Bu kez anlaşmanın tarafları GTA (Grand Theft Auto) oyun serisi ile tanınan Rockstar Games'in ve 2K'nın sahibi Take-Two Interactive ile FarmVille ile tanınan Zynga.

SON DAKİKA: TAKE-TWO INTERACTIVE, ZYNGA'YI BÜNYESİNE KATIYOR

Reuters'ın haberine göre, bilgisayar oyunu üreticisi Take-Two Interactive, mobil oyun üreticisi Zynga'yı yaklaşık 12.7 milyar dolar karşılığında satın alacak.

Take-Two, Zynga'nın hisselerini hisse başına 9,86 dolardan alacağını söyledi. Anlaşmanın haziran ayı sonunda tamamlanması bekleniyor.

TÜRK OYUN ŞİRKETİNİ SATIN ALMIŞTI

Zynga, 2020'nin Haziran ayında Türk mobil oyun şirketi Peak Games'i 1.8 milyar dolara satın almıştı. Peak Games, böylece Türkiye'nin ilk unicornu olmuştu.

