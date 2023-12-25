Son dakika | Hain saldırılar sonrası Erdoğan'dan 'Kandil' çıkışı: "3-5 oy alacağız diye kapı kulu oluyorlar! Meydanı bırakmayacağız"

Son dakika haberi: Sabiha Gökçen Havalimanında 2. pistin açılış töreni gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törendeki konuşmasında son terör saldırılarına değindi. "Terörle bizi yıldıracakları vehmine kapılanlara" seslenip uyarısını dile getiren Erdoğan, "Terörle yol yürüyenlere, iradesini Kandil'deki alçaklara teslim edenlere, 3-5 oy alacağız diye bölücü hainlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız" mesajıyla siyasi arenaya gönderme yaptı.
"KAPASİTEYİ 2 KATINA ÇIKARACAĞIZ"
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
- Sabiha Gökçen Havalimanı 2001'de hizmete girmesinden itibaren tüm bölgenin adeta uçuş merkezi haline geldi. Bugün havalimanımız Anadolu Yakası'yla birlikte çevre illere de hizmet veriyor. Sabiha Gökçen'de 2023 yılının ilk 11 ayında yolcu sayısı yüzde 21 artarak 34 milyona yükseldi. Bugün Sabiha Gökçe, İstanbul Havalimanı ve Antalya Havalimanı'ndan sonra yolcu trafiğinin en çok olduğu 3'üncü havalimanı.
- Havalimanımız rakiplerine göre çok üstün özelliklere sahip. Yeni pisti iniş, eski pisti ise kalkış amacıyla kullanacağız. Böylece hava trafik kapasitesini 2 katına çıkaracağız. Havalimanımız yeni pistin de devreye girmesiyle yıllık 85 milyondan fazla yolcuyu ağırlayacak kapasiteye erişecek.
KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME
- Türkiye'de muhalefetin tarihi sadece seçim hezimetlerinin, skandallarının değil, aynı zamanda icraat düşmanlığının da tarihidir. Tarih bizi haklı, onları haksız çıkardı. Dile getirdikleri eleştirilerin tamamen safsatadan, kötü niyetli temenniden ibaret olduğu zamanla anlaşıldı. CHP'nin sabık genel başkanının 'Uçak bile inmiyor' dediği, Tuz Gölü'ne alabalık tesisi yapmaya benzettiği havalimanımız bu sene sonunda 37 milyon yolcu ağırlayacak. CHP zihniyetinin 'gereksiz, israf' dediği ne kadar yatırım varsa hepsi fazlasıyla misyonunu yerine getirdi, hatta bir süre sonra yetersiz kalmaya başladı. Bunların halka yönelik mütekebbir tavırlarında hiçbir düzelme olmadı.
YENİ HAVALİMANINI DUYURDU
- Çukurova Havalimanı'nı önümüzdeki ay açmayı hedefliyoruz. Antalya Havalimanımızın yolcu kapasitesini yıllık 80 milyona çıkarıyoruz.
TERÖR SALDIRILARI SONRASI SERT MESAJ: KİM OLDUĞUNUZU ÇOK İYİ BİLİYORUZ
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Ne Kandil ve Suriye'deki terör baronlarının ne de bu hainlerin yularını elinde tutanların bizi yolumuzdan alıkoymasına müsaade etmeyeceğiz. Terörle ülke siyasetinin şekillendirildiği eski Türkiye artık geride kaldı. Terör saldırılarıyla milletimizi bölme planlarının raf ömrü tükendi. Aramıza nifak sokulmasına kesinlikle izin vermeyiz. Her kim kalleşlerin eylemlerini kendine siper ederek birliğimize, dirliğimize saldırıyorsa terörün amaçlarına hizmet ediyor demektir.
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Terörle bizi yıldıracakları vehmine kapılanlara şu ikazı yapıyorum: Son 21 yılda her şeyi denediniz, her yola başvurdunuz fakat bizim kutlu yolculuğumuza set çekmediniz. Bir kez daha rezil ve zelil olmaktan kurtulamayacaksınız. Oyunlarınızı, emellerinizi biliyoruz, kim olduğunuzu çok iyi biliyoruz. Ömrümüz, nefesimizi yettiği sürece sizinle mücadele etmeyi sürdüreceğiz.
- Terörle yol yürüyenlere, iradesini Kandil'deki alçaklara teslim edenlere, 3-5 oy alacağız diye bölücü hainlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız. Teröriste 'terörist' dememek için 40 farklı takla atan siyasi bukalemunların maskelerini indirmekte kararlıyız.