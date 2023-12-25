HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika | Hain saldırılar sonrası Erdoğan'dan 'Kandil' çıkışı: "3-5 oy alacağız diye kapı kulu oluyorlar! Meydanı bırakmayacağız"

Son dakika | Hain saldırılar sonrası Erdoğan'dan 'Kandil' çıkışı: "3-5 oy alacağız diye kapı kulu oluyorlar! Meydanı bırakmayacağız"

25.12.2023 13:31 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 12 şehit verdiğimiz hain terör saldırıları sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terörle mücadeleye yönelik sert ve net mesajlar verdi. "Oyunlarınızı, emellerinizi biliyoruz, kim olduğunuzu çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullanan Erdoğan siyasilere yönelik de ifadeleri dikkat çekti. Erdoğan ayrıca Çukurova Havalimanı'nın açılacağını duyurdu.

Son dakika | Hain saldırılar sonrası Erdoğan'dan 'Kandil' çıkışı: "3-5 oy alacağız diye kapı kulu oluyorlar! Meydanı bırakmayacağız"

Son dakika haberi: Sabiha Gökçen Havalimanında 2. pistin açılış töreni gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, törendeki konuşmasında son terör saldırılarına değindi. "Terörle bizi yıldıracakları vehmine kapılanlara" seslenip uyarısını dile getiren Erdoğan, "Terörle yol yürüyenlere, iradesini Kandil'deki alçaklara teslim edenlere, 3-5 oy alacağız diye bölücü hainlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız" mesajıyla siyasi arenaya gönderme yaptı.

"KAPASİTEYİ 2 KATINA ÇIKARACAĞIZ"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

  • Sabiha Gökçen Havalimanı 2001'de hizmete girmesinden itibaren tüm bölgenin adeta uçuş merkezi haline geldi. Bugün havalimanımız Anadolu Yakası'yla birlikte çevre illere de hizmet veriyor. Sabiha Gökçen'de 2023 yılının ilk 11 ayında yolcu sayısı yüzde 21 artarak 34 milyona yükseldi. Bugün Sabiha Gökçe, İstanbul Havalimanı ve Antalya Havalimanı'ndan sonra yolcu trafiğinin en çok olduğu 3'üncü havalimanı.

2

  • Havalimanımız rakiplerine göre çok üstün özelliklere sahip. Yeni pisti iniş, eski pisti ise kalkış amacıyla kullanacağız. Böylece hava trafik kapasitesini 2 katına çıkaracağız. Havalimanımız yeni pistin de devreye girmesiyle yıllık 85 milyondan fazla yolcuyu ağırlayacak kapasiteye erişecek.

3

KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME

  • Türkiye'de muhalefetin tarihi sadece seçim hezimetlerinin, skandallarının değil, aynı zamanda icraat düşmanlığının da tarihidir. Tarih bizi haklı, onları haksız çıkardı. Dile getirdikleri eleştirilerin tamamen safsatadan, kötü niyetli temenniden ibaret olduğu zamanla anlaşıldı. CHP'nin sabık genel başkanının 'Uçak bile inmiyor' dediği, Tuz Gölü'ne alabalık tesisi yapmaya benzettiği havalimanımız bu sene sonunda 37 milyon yolcu ağırlayacak. CHP zihniyetinin 'gereksiz, israf' dediği ne kadar yatırım varsa hepsi fazlasıyla misyonunu yerine getirdi, hatta bir süre sonra yetersiz kalmaya başladı. Bunların halka yönelik mütekebbir tavırlarında hiçbir düzelme olmadı.

4

Türkiye’de kişi başı aylık ortalama kazanç 12.450 TL oldu Türkiye’de kişi başı aylık ortalama kazanç 12.450 TL oldu

YENİ HAVALİMANINI DUYURDU

  • Çukurova Havalimanı'nı önümüzdeki ay açmayı hedefliyoruz. Antalya Havalimanımızın yolcu kapasitesini yıllık 80 milyona çıkarıyoruz.

5

TERÖR SALDIRILARI SONRASI SERT MESAJ: KİM OLDUĞUNUZU ÇOK İYİ BİLİYORUZ

  • Ne Kandil ve Suriye'deki terör baronlarının ne de bu hainlerin yularını elinde tutanların bizi yolumuzdan alıkoymasına müsaade etmeyeceğiz. Terörle ülke siyasetinin şekillendirildiği eski Türkiye artık geride kaldı. Terör saldırılarıyla milletimizi bölme planlarının raf ömrü tükendi. Aramıza nifak sokulmasına kesinlikle izin vermeyiz. Her kim kalleşlerin eylemlerini kendine siper ederek birliğimize, dirliğimize saldırıyorsa terörün amaçlarına hizmet ediyor demektir.

  • Terörle bizi yıldıracakları vehmine kapılanlara şu ikazı yapıyorum: Son 21 yılda her şeyi denediniz, her yola başvurdunuz fakat bizim kutlu yolculuğumuza set çekmediniz. Bir kez daha rezil ve zelil olmaktan kurtulamayacaksınız. Oyunlarınızı, emellerinizi biliyoruz, kim olduğunuzu çok iyi biliyoruz. Ömrümüz, nefesimizi yettiği sürece sizinle mücadele etmeyi sürdüreceğiz.

  • Terörle yol yürüyenlere, iradesini Kandil'deki alçaklara teslim edenlere, 3-5 oy alacağız diye bölücü hainlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız. Teröriste 'terörist' dememek için 40 farklı takla atan siyasi bukalemunların maskelerini indirmekte kararlıyız.
    Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuru öksürüğü şıp diye kesiyor! Saraçoğlu'ndan mucize yöntem!Kuru öksürüğü şıp diye kesiyor! Saraçoğlu'ndan mucize yöntem!
İş yerinde kurşun yağdırmıştı! Mahkemede şoke eden sözlerİş yerinde kurşun yağdırmıştı! Mahkemede şoke eden sözler
Türk vatandaşını sokak ortasında vurdular! Polise tepki yağıyorTürk vatandaşını sokak ortasında vurdular! Polise tepki yağıyor
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
En Çok Okunan Haberler
Türkiye’de kişi başı aylık ortalama kazanç 12.450 TL oldu

Türkiye’de kişi başı aylık ortalama kazanç 12.450 TL oldu

Asgari ücrette karar haftası

Asgari ücrette karar haftası

Milyoner dilencinin mal varlığı şoke etti!

Milyoner dilencinin mal varlığı şoke etti!

Tıp literatüründe böylesi yok! Dünyada ilk defa Türkiye'de görüldü

Tıp literatüründe böylesi yok! Dünyada ilk defa Türkiye'de görüldü

Türk vatandaşını sokak ortasında vurdular! Polise tepki yağıyor

Türk vatandaşını sokak ortasında vurdular! Polise tepki yağıyor

Soylu'nun yüzüne ağır sözler söyleyince gerginlik zirve yaptı!

Soylu'nun yüzüne ağır sözler söyleyince gerginlik zirve yaptı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor! Ünlü moda markalarındaki dev indirimleri kaçırmayın

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor! Ünlü moda markalarındaki dev indirimleri kaçırmayın

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.