Son dakika | Hain saldırılar sonrası Erdoğan'dan 'Kandil' çıkışı: "3-5 oy alacağız diye kapı kulu oluyorlar! Meydanı bırakmayacağız"

Ne Kandil ve Suriye'deki terör baronlarının ne de bu hainlerin yularını elinde tutanların bizi yolumuzdan alıkoymasına müsaade etmeyeceğiz. Terörle ülke siyasetinin şekillendirildiği eski Türkiye artık geride kaldı. Terör saldırılarıyla milletimizi bölme planlarının raf ömrü tükendi. Aramıza nifak sokulmasına kesinlikle izin vermeyiz. Her kim kalleşlerin eylemlerini kendine siper ederek birliğimize, dirliğimize saldırıyorsa terörün amaçlarına hizmet ediyor demektir.

Terörle bizi yıldıracakları vehmine kapılanlara şu ikazı yapıyorum: Son 21 yılda her şeyi denediniz, her yola başvurdunuz fakat bizim kutlu yolculuğumuza set çekmediniz. Bir kez daha rezil ve zelil olmaktan kurtulamayacaksınız. Oyunlarınızı, emellerinizi biliyoruz, kim olduğunuzu çok iyi biliyoruz. Ömrümüz, nefesimizi yettiği sürece sizinle mücadele etmeyi sürdüreceğiz.