SON DAKİKA | Haliç Köprüsü’nde otomobile silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Sabah saatlerinde Haliç Köprüsü’nde bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken Haliç Köprüsü E-5 orta şeridi trafiğe kapatıldı.
Son dakika: Haliç Köprüsü’nde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Haliç Köprüsü E-5 orta şeridi trafiğe kapatıldı. Polis ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürüyor.
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