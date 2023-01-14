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  4. SON DAKİKA | Haliç Köprüsü’nde otomobile silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

SON DAKİKA | Haliç Köprüsü’nde otomobile silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

14.01.2023 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Sabah saatlerinde Haliç Köprüsü’nde bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken Haliç Köprüsü E-5 orta şeridi trafiğe kapatıldı.

SON DAKİKA | Haliç Köprüsü’nde otomobile silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Haliç Köprüsü’nde bir otomobile düzenlenen silahlı saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Haliç Köprüsü E-5 orta şeridi trafiğe kapatıldı. Polis ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: İHA

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