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SON DAKİKA | Harekete geçildi! 71 ilde 'Mahsul' Operasyonu

12.05.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre KOM Ekipleri, piyasaya sahte tarım ve beslenme ilacı sürerek, toplum sağlığını tehlikeye atan ve çevreyi olumsuz etkileyenlere yönelik harekete geçti. 71 ilde eş zamanlı sahte tarım ve beslenme ilacı satanlara yönelik “Mahsul” operasyonu gerçekleştirildi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Harekete geçildi! 71 ilde 'Mahsul' Operasyonu

Son dakika: Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı, sahte bitki koruma ve besleme ürünlerini yasa dışı yollarla piyasaya süren, bu yolla insan sağlığını tehlikeye atan ve çevreyi olumsuz etkileyenlere yönelik 71 ilde 494 adreste eş zamanlı “MAHSUL” operasyonu gerçekleştirdi.

ŞİKAYET ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

KOM Daire Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığının tarımsal faaliyetlerde kullanılan ve içeriğindeki zararlı maddeler nedeniyle toplum sağlığını tehdit eden sahte bitki koruma ve besleme ürünlerini yasa dışı yollarla üreterek piyasaya sürenleri şikayet etmesi üzerine harekete geçti.

Öncelikle Tarım Bakanlığı’nın yasakladığı etken maddeleri içeren tarım ilaçlarını satışa sunan internet siteleri ve işyerleri tespit edildi.

71 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Tespitin ardından operasyonun düğmesine basılarak, 71 ilde eş zamanlı 494 adreste “MAHSUL” kod isimli operasyon gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

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