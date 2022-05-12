SON DAKİKA | Harekete geçildi! 71 ilde 'Mahsul' Operasyonu

Son dakika: Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı, sahte bitki koruma ve besleme ürünlerini yasa dışı yollarla piyasaya süren, bu yolla insan sağlığını tehlikeye atan ve çevreyi olumsuz etkileyenlere yönelik 71 ilde 494 adreste eş zamanlı “MAHSUL” operasyonu gerçekleştirdi.

ŞİKAYET ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

KOM Daire Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığının tarımsal faaliyetlerde kullanılan ve içeriğindeki zararlı maddeler nedeniyle toplum sağlığını tehdit eden sahte bitki koruma ve besleme ürünlerini yasa dışı yollarla üreterek piyasaya sürenleri şikayet etmesi üzerine harekete geçti.

Öncelikle Tarım Bakanlığı’nın yasakladığı etken maddeleri içeren tarım ilaçlarını satışa sunan internet siteleri ve işyerleri tespit edildi.

71 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Tespitin ardından operasyonun düğmesine basılarak, 71 ilde eş zamanlı 494 adreste “MAHSUL” kod isimli operasyon gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

