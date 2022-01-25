Son dakika... Hastanedeki şakalaşma ölümle sonuçlanmıştı! Flaş gelişme: İstenen ceza belli oldu

Son dakika haberine göre skandal olay İstanbul Şişli'de bulunan bir hastanede yaşanmış, sonucunda da bir hasta hayatını kaybetmişti. Yoğun bakımda görevli biyomedikal teknikeri ile hemşirenin "kalem" şakalaşması faciaya neden olmuş, yoğun bakımdaki bir hasta hayatını kaybetmişti. Gelen son bilgilere göre skandal olayla ilgili soruşturma tamamlandı ve istenen ceza belli oldu. İşte hastanedeki skandal olayda son gelişmeler...

"KALEMİ GETİR YOKSA..."

İstanbul'da bir hastanede yoğun bakımda görevli biyomedikal teknikeri ve hemşire arasındaki kalem şakalaşması faciayla sonuçlanmıştı. Hemşire Ekrem K., bir evrakı imzalamak için biyomedikal teknikeri Fatih K.'nın (35) cebindeki kalemi aldı. Kalem inatlaşması sürerken, "Kalemi getir yoksa yoğun bakım ünitesinin oksijen bağlantısını keserim" diyen Fatih K. dediğini yaptı ve oksijen vanasını kapattı.

KATLİAMDAN DÖNÜLDÜ

Sabah'ta yer alan habere göre, skandal dolu anlarda, yoğun bakımda bulunan hastalar havasız kaldı, hastanenin alarmı çalmaya başladı. Hastane yönetiminin tespitlerine göre yaşanan olay günü 16.34 sıralarında yoğun bakıma giriş yaptığı, 16.40 sıralarında yoğun bakım ünitesini besleyen oksijen vanalarından birini kapattığı, bu esnada yoğun bakımda 5 hastanın oksijen desteği aldığı ve oksijen vanalarının kapanması sonucu görevlilerin seyyar oksijen vanalarıyla hastalarını tedavi etmeye çalıştığı tespit edildi.

5 HASTA OKSİJEN DESTEĞİ ALIYORDU

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Savcılıkça, Yusuf Sanin'in ölümüne neden olan tekniker hakkında, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, ölen Yusuf Sanin'in eşi müşteki olarak yer aldı.

Ekrem ve Fatih arasındaki şakalaşmanın anlatıldığı iddianamede, Fatih'in olay günü 16.34'te yoğun bakıma giriş yaptığı, 16.40'ta yoğun bakım ünitesini besleyen oksijen vanalarından birini kapattığı, yoğun bakımda 5 hasta oksijen desteği alıyor olmasına rağmen oksijen vanalarının kapattığı anlatıldı.

Görevlilerin, seyyar oksijen vanalarıyla hastaları tedavi etmeye çalışıldığı kaydedilen iddianamede, 16.53'te hemşire Ekrem K. kapalı olan oksijen vanasını açtığı, bu sırada Yusuf Sanin'in Adli Tıp Kurumu raporuna göre yoğun bakımda entübe şekilde oksijen ünitesine bağımlı olarak hayatta kaldığı fakat oksijen vanasının kapatılmasıyla hayatını kaybettiğine dair verilen rapor anlatıldı.

"ŞAKALAŞMANIN SONUCUNU ÖN GÖRMELİYDİ"

Biyomedikal teknikeri olarak çalışan Fatih K.'nin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı bir eylemi sonucu oksijen vanasını kapatarak maktulün vefat etmesine neden olduğu ifade edilen iddianamede, şüphelinin bu eylemi nedeniyle Yusuf Sanin'in vefat etmesine neden olduğu, meydana gelebilecek olan bu olumsuz sonucu ön görebilecek durumda olmasına karşın diğer sağlık personeliyle şakalaşma maksadıyla bu eylemi bilinçli taksir ile hakaret ederek gerçekleştirdiği kaydedildi.

MAHKEME İDDİANAMEYİ KABUL ETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. 9 yıla kadar hapsi istenen Fatih K., ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

