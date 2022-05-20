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  4. SON DAKİKA | Hatay'da 'Eren Abluka 12' operasyonu başladı! İçişleri Bakanlığı duyurdu

SON DAKİKA | Hatay'da 'Eren Abluka 12' operasyonu başladı! İçişleri Bakanlığı duyurdu

20.05.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Terör örgütüne yönelik Hatay'da 'Eren Abluka 12' operasyonu başladı. İçişleri Bakanlığı, 'Eren Abluka 12 Şehit Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz Operasyonu'na 887 personelin katıldığını duyurdu.

SON DAKİKA | Hatay'da 'Eren Abluka 12' operasyonu başladı! İçişleri Bakanlığı duyurdu

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Hatay'daki terör operasyonuyla ilgili "Hatay'da 887 personelin katılımıyla 'Eren Abluka 12 Şehit Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz Operasyonu' başlatıldı." ifadeleri yer aldı.

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Operasyonda Hatay, Gaziantep, Osmaniye İl Jandarma Komutanlıkları ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinde görevli 887 personelden oluşan 67 operasyonel tim görev alıyor.

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