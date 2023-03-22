Son dakika | Akşener'den HDP'li Buldan'a 'Öcalan' tepkisi! AK Partili Özlem Zengin'e destek mesajı: Omuz omuza duracağız

'Tabii geçmişten bugüne şöyle masaya yatırdığımızda çadırda bile kalite neydi, bugün çadırda geldiğimiz kalite ne?' Bunu duyduğum zaman kalbim duruyor zannettim. İnsanların içinde bulunduğu acıyı, şartları, kayıpları düşünün ve beyefendinin söylediği bu söze bakın. Arkasından diyor ki 'Bugün çadırda geldiğimiz kaliteyi bile yeterli görmüyoruz. İnşallah çok daha farklı adımlar atacağız.' Hayda, buyur buradan yak. Üstelik bunu depremin 7. gününde bile hala çadır bekleyen aileler varken diyor. Elbette 'bay kriz' çıkıp 'Çadırı biz bulduk' diyebilirdi.