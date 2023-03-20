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HDP Eş Genel Başkanı Buldan'dan tepki çeken sözler! Terörist elebaşı Öcalan için "sayın" dedi, AK Partili isimden yanıt geldi

20.03.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün İstanbul'un Yenikapı semtinde gerçekleşen Nevruz kutlamasında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için "sayın" ifadesini kullandı ve tecridin kaldırılmasını istedi. Bitiminde arbede yaşanan ve 224 kişinin gözaltına alındığı etkinlikte Buldan'ın sözlerine AK Parti'den tepki geldi.

HDP Eş Genel Başkanı Buldan'dan tepki çeken sözler! Terörist elebaşı Öcalan için "sayın" dedi, AK Partili isimden yanıt geldi

HDP İstanbul İl Başkanlığı dün Yenikapı Etkinlik Alanı'nda Nevruz kutlaması gerçekleştirdi. Kutlama kapsamında konuşma gerçekleştiren HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın terör örgütü PKK elebaşı Öcalan için kullandığı ifadeler tepkilere neden oldu. Etkinlik sonrası valilik 224 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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"TECRİT KALDIRILSIN" TALEBİ

Pervin Buldan, sahnede yaptığı konuşmasının bir bölümünde terörist elebaşı için "sayın" ifadesini kullanarak tepki çekti. Buldan'ın o ifadeleri şu şekilde:

"Türkiye halkları savaş istemiyor. Türkiye halkları tecrit istemiyor, Sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecridin bir an önce kaldırılmasını istiyor.”

AK PARTİ'DEN TEPKİ GELDİ: "VATANSEVERLERE DUYURULUR!"

HDP Eş Genel Başkanının bu sözlerine AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'den tepki gecikmedi. Çelebi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Buldan'ın "6'lı masaya açık şartlarından birini söylediğini" savunarak Buldan'ın sözlerini alıntıladı ve şu ifadeleri kullandı:

"6+1’e verilecek oyun bir manası da bebek katiline özgürlüktür! Vatanseverlere duyurulur!"

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224 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan DHA'ya göre, polis ekipleri kutlamalar sırasında alanda geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık 6 saat süren organizasyonun sonunda alandan çıkış yapanlarla polis ekipleri arasında arbede yaşandı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre toplamda 224 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Valiliği tarafından, etkinlik sonrasında, "Fatih İlçemiz Yenikapı Miting Alanı'nda, bugün HDP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Nevruz Kutlaması' açık hava toplantısı sırasında; 'Alana yasadışı pankart ve flama sokmaya çalışan, yasadışı slogan atarak taşkınlık çıkaran' 224 şahıs hakkında güvenlik güçlerimizce yakalama işlemi uygulanmıştır" açıklaması yapıldı.

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Pervin Buldan Abdullah Öcalan hdp

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