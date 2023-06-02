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Son dakika: Hindistan'da feci tren kazası: Onlarca kişi hayatını kaybetti!

02.06.2023 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Hindistan basınında yer alan haberlerde ülkenin Orissa eyaletinde meydana gelen tren kazasında 50 kişinin öldüğü bildirildi. Feci kazaya ilişkin Hindistan Başbakanı Narendra Modi'den ilk açıklama da geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Hindistan'da feci tren kazası: Onlarca kişi hayatını kaybetti!

Son dakika haberi... Hindistan'ın Orissa eyaletinde meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre 50 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı.

Hindustan Times’ın haberine göre, eyaletin Balasore bölgesinde Coromandel Express’e ait yolcu treni ile yük treni çarpıştı.

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300'DEN FAZLA YARALI VAR!

Bahanaga Bazar Tren İstasyonu yakınlarında, yerel saatle 19.20'de meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 50 kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi yaralandı.

Yetkililer, yaralıların 179'unun hastaneye kaldırıldığını, trende sıkışan 600'den fazla yolcunun çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

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HİNDİSTAN BAŞBAKANI MODİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Feci kazaya ilişkin Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bölgede kurtarma operasyonlarının sürdüğünü ve etkilenenlere 'mümkün olan tüm yardımın' verildiğini duyurdu.

Shalimar Tren İstasyonu'ndan kalkan trenin Chennai Central Tren İstasyonu'na doğru seyir halinde olduğu kaydedildi. Bölgeye 50'den fazla ambulans sevk edildi. (AA)

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Hindistan tren

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