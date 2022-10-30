Son dakika: Hindistan'da köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika haberi... Hindistan'ın Gujarat eyaletinde feci bir olay yaşandı. Morbi kentinde, üzerinde 400'den fazla kişinin olduğu bir köprünün çökmesi sonucu yüzlerce kişi nehre düşerken, en az 40 kişinin öldüğü rapor edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

ÜZERİNDE 400’DEN FAZLA KİŞİ BULUNUYORDU

Hindistan’ın Gujarat eyaletinde yer alan Morbi kentindeki Machchhu Nehri üzerindeki asma köprü çöktü. Yerel basın çökme anında köprüde tahminen 400’den fazla kişinin bulunduğu açıkladı. Kurbanların götürüldüğü devlet hastanesinin üst düzey yöneticisi Amit Jhala yaptığı açıklamada, "40 kişinin hayatını kaybettiğini, birçoğunun nehirden kurtarıldığını ve bazılarının hala kayıp olduğunu doğrulayabiliriz" dedi.

Onlarca kişinin yaralandığı kazada, kaybolanları arama çalışmaları devam ediyor. Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Narendra Modi’nin kurtarma operasyonları için ekiplerin acil olarak seferber edilmesini istediği belirtilerek, durumun yakından takip edildiği ve olaydan etkilenenlere mümkün olan tüm yardımın yapılacağı ifade edildi. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, insanların çöken köprüye tutunarak yardım çığlığı attığı, bazılarının ise suya düştüğü görüldü.

KÖPRÜ 26 EKİM’DE YENİDEN AÇILMIŞTI

230 metre uzunluğundaki köprünün 19. yüzyılda İngiliz yönetimi sırasında inşa edildiği ve 6 aylık tadilatın ardından 26 Ekim’de yeniden kullanıma açıldığı belirtildi. (İHA)

