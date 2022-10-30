Bir izdiham haberi de o ülkeden! Çok sayıda ölü ve yaralı var "Havasızlık ve..."

Tüm dünya, Güney Kore'den gelen korkunç izdihama kilitlenmiş haldeyken çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bir izdiham da Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yaşandı. İzdiham, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin başkenti Kinşasa’daki Martyrs stadyumunda oldu. İşte detaylar...

11 ÖLÜ, 7 YARALI

Kongolu şarkıcı Fally Ipupa’nın konserinde meydana gelen izdiham hakkında açıklama yapan Kongo Demokratik Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Daniel Aselo Okito, "Polis kayıtlarına göre, 10’u havasızlık ve ezilme sonucu olmak üzere 11 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de hastaneye sevk edildi" dedi. Bakan Okito, ölenler arasında 2 polisin de bulunduğunu söyledi.

GÜNEY KORE'DE ÖLÜ SAYISI 153'E YÜKSELDİ

Öte yandan Güney Kore’nin başkenti Seul’ün Itaewon bölgesinde düzenlenen Cadılar Bayramı kutlamaları sırasında yaşanan izdihamda da bilanço ağırlaşıyor. Yongsan İtfaiye Teşkilatı yetkilisi Choi Sung-beom tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 153’e yükseldiği belirtildi.

Aralarında 19’u ağır olmak üzere 82 kişinin yaralandığını ifade eden Choi Sung-beom, ölen 22 kişinin yabancı uyruklu olduğunu da sözlerine ekledi. (İHA)





