SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: 502 bin sığınmacı ülkesine döndü!

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karadeniz Dernekler Federasyonu kahvaltısında yaptığı açıklamada Türkiye'deki 502 bin sığınmacının ülkelerine gönüllü olarak geri döndüklerini açıkladı.

Bakan Soylu, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;

"2019 yılından bu yana İstanbul'a sığınmacı kabul etmiyoruz. Sadece aile parçalanmışsa, üniversite kazanmışsa ya da bir hasatlık durumu varsa kabul ediyoruz. Esenyurt'la Fatih'e artık yabancı kabul etmiyoruz. Fatih'te 25 bin civarında, Esenyurt'ta da 10 bin civarında sığınmacı nüfusu düştü. 800 mahallede bunu yaptık. Her ay Türkiye'nin her tarafında kaçak göçmen operasyonu yapıyoruz."

Ayrıntılar geliyor...

