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Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

23.10.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre 100 bin kişide koronavirüs vaka haritasını açıkladı. İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul’da 292,33, Ankara’da 374 İzmir’de 47,99 oldu. Bakan Koca vaka sayıları en çok artan illeri Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Kilis, Tunceli, Ardahan, Çankırı, Kahramanmaraş, Osmaniye, Erzincan olarak sıraladı.

Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 - 15 Ekim illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca'nın Twitter'dan paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 25 Eylül - 1 Ekim tarihleri arsında her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul’da 292,33, Ankara’da 374, İzmir’de 47,99 oldu.

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Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "9-15 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi.

EN ÇOK ARTIŞ OLAN İLLER

Bakan Koca, en çok vaka artışı yaşanan illeri de açıklayarak şunları söyledi:

"9-15 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Kilis, Tunceli, Ardahan, Çankırı, Kahramanmaraş, Osmaniye, Erzincan."

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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