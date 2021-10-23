Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 - 15 Ekim illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca'nın Twitter'dan paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 25 Eylül - 1 Ekim tarihleri arsında her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul’da 292,33, Ankara’da 374, İzmir’de 47,99 oldu.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "9-15 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi.

9-15 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. pic.twitter.com/pX3zgqwk9e — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 23, 2021

EN ÇOK ARTIŞ OLAN İLLER

Bakan Koca, en çok vaka artışı yaşanan illeri de açıklayarak şunları söyledi:

"9-15 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Kilis, Tunceli, Ardahan, Çankırı, Kahramanmaraş, Osmaniye, Erzincan."

9-15 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Kilis, Tunceli, Ardahan, Çankırı, Kahramanmaraş, Osmaniye, Erzincan. pic.twitter.com/9tGawmx0VN — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 23, 2021



