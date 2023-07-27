SON DAKİKA | İmamoğlu ilk kez bu kadar net mesaj verdi! Açık açık duyurdu: "Toplum CHP'de lider değişmesini istiyor"

Son dakika: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “CHP’de değişim, Türkiye’de değişim, İktidar için değişim” için yurttaşlardan gelen önerileri sosyal medya hesabından paylaştı.

İmamoğlu, “Bu çağrımıza destek olan ve katkı sunan herkese çok teşekkür ederim. Gelen öneriler ve yorumlar şu konularda belirginleşti” diyerek, önerileri şöyle sıraladı:

"TOPLUM, CHP’DE LİDER VE YÖNETİMİNİN DEĞİŞMESİNİ İSTİYOR"

-Toplum, CHP’de lider ve yönetiminin değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor. Toplumun ihtiyaçlarına uygun net bir vizyon ve politikalar belirlenmesini, kapsayıcı bir demokrasi ve laiklik anlayışının üretilmesini bekliyor.

-Tabanla bağlantıların güçlenmesi, demokratik, hizmet odaklı bir muhalefet yapısının, dilinin ve üslubunun oluşturulmasını bekliyor.

"YENİ BİR PARTİ YAPISI GÖRMEK İSTİYOR"

-Değişim ve yeniliği kucaklayan, yeni bir parti yapısı görmek istiyor. Gençlerin ilgisini çekecek yapıların teşvik edilmesini, gençlerin güçlendirilmesini, talep ediyor.

-İletişimi güçlendirmemizi, değişim vizyonumuzu duymak istiyor.

-Ayakları yere basan bir siyaset benimsememizi, Atatürk ilkelerine bağlı bir tutumu öne çıkarmamızı bekliyor."



