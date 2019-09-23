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Son dakika: Irak'ın kuzeyinden acı haber: 2 asker şehit

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 13:19 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yol döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda 2 asker şehit oldu.

Son dakika: Irak'ın kuzeyinden acı haber: 2 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2 askerin şehit olmasına ilişkin yaptığı açıklamada "Irak kuzeyinde 23 Eylül 2019 tarihinde, ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK’lı bölücü teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Irak'ın kuzeyi şehit el yapımı patlayıcı PKK

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allah şehitlerimizin ailelerine sabır versin vatan sağolsun, bayrak inmez, ezan dinmez diyenlere selam olsun.!
Allah rahmet eylesin .Nerde fıtratında var diyen kendi torunlarının fıtratında ABD de okutmak mı saraylarda yaşatmak mı varmış
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