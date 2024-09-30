Son dakika: İsrail basını duyurdu: Kara harekatı başladı! Lübnan ordusu sınıra yakın yerlerden geri çekildi

Son dakika haberine göre, Hizbullah lideri Nasrallah'ın Beyrut'a düzenlenen hava saldırılarında öldürülmesinin ardından bölgede sıcak gelişmeler yaşanıyor. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Mercayun Ovası, Ebl el-Saki, Hiyam ve Kefr Kila bölgelerine de saldırı düzenledi. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükseldi. Diğer yandan İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki üç yerleşim yerini "askeri yasak bölge" ilan ettiğini ve buralara girişin yasaklandığını bildirdi.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, Lübnan sınır hattının sıfır noktasındaki Metula (Matalla), çevresindeki Misgav Am ve Kfar Giladi yerleşimleri "kapalı askeri bölge" ilan edildi. Bu bölgelere girişin yasaklandığı duyuruldu. İsrail basını, Lübnan'a yönelik kara harekatının başladığını duyurdu.

Konuyla ilgili Lübnanlı makamlardan henüz bir açıklama gelmedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in Lübnan'da planladığı bir dizi sınırlı kara operasyonu hakkında ABD'yi bilgilendirdiğini açıkladı. İsrail ise, Lübnan sınırındaki birçok bölgeyi askeri bölge ilan etti. İsrail, Lübnan'a yönelik kara harekatına hazırlanıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in Lübnan'da planladığı bir dizi sınırlı kara operasyonu hakkında ABD'yi bilgilendirdiğini açıkladı. Miller yaptığı açıklamada, “Bu operasyonlar hakkında kendileriyle görüşmelerde bulunduk, ancak bunların zamanlaması ve amacı hakkında kendilerinin konuşmasına izin vereceğim. Bize bir dizi operasyon hakkında bilgi verdiler. Şu anda bize bunların sınıra yakın Hizbullah altyapısına odaklanan sınırlı operasyonlar olduğunu söylediler, ancak bu konuda sürekli görüşmeler yapıyoruz” dedi. Miller, ayrıca her iki tarafa da gerilimi tırmandırıcı adımlar atmamaları ve ateşkesi kabul etmeleri çağrısında bulundu.

22.00

ABD ORTA DOĞU'YA TAKVİYE GÜÇ GÖNDERİYOR

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Orta Doğu'ya "saldırganlığı caydırmak ve daha geniş bir bölgesel savaş riskini azaltmak için" bölgedeki konuşlu mevcut güçlerine savaş uçakları ve birkaç bin takviye asker göndereceğini açıkladı.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, "Savunma Bakanlığı, bölgede saldırganlığı caydırmak ve daha geniş bir bölgesel savaş riskini azaltmak için Orta Doğu'daki ABD güçlerinin kuvvet duruşunu daha da güçlendirmek amacıyla adımlar atıyor." dedi.

Bölgede bulunan ve rotasyonu gelen USS Abraham Lincoln uçak gemisi filosunun yerinde kalması talimatının verildiğini belirten Singh, ayrıca hava savunmasının güçlenmesi için mevcut askeri varlığa ek olarak F-15E Strike Eagle, F-16, A-10 ve F-22 savaş uçakları ve bunları destekleyecek "birkaç bin" personel gönderileceğini bildirdi. Singh, ayrıca Pentagon'un, çeşitli olasılıklara yanıt verme hazırlıklarını daha da üst seviyeye taşımak için ABD içindeki askeri birliklerin bölgede konuşlandırılmasına yönelik hazırlık seviyesinin artırıldığı bilgisini paylaştı.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır