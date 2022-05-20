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Son dakika: İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

20.05.2022 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... İstanbul Valiliğinden yapılan son dakika açıklamasına göre, İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak. Valilik açıklamasında, Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan cadde ile sokakların, Namık Kemal Caddesi'ne bağlantıya uygun noktalardan trafiğe kapatılacağı aktarıldı.

Son dakika: İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Son dakika haberine göre, İstanbul Valiliği, yarın Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenecek "Çerkes Soykırımı ve Sürgününün 158. Yılı" adlı program dolayısıyla trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

VALİLİK AÇIKLADI

Valilikten yapılan açıklamada, "Çerkes Soykırımı ve Sürgününün 158. Yılı" adı altında yapılacak etkinlik nedeniyle yarın saat 11.00 itibarıyla program bitimine kadar Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan cadde ile sokakların, Namık Kemal Caddesi'ne bağlantıya uygun noktalardan trafiğe kapatılacağı aktarıldı.

Açıklamada, alternatif güzergahların; Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil ve Atatürk Bulvarı olarak belirlendiği duyuruldu. (AA)

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İstanbul
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