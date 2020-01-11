Son dakika! İstanbul'da deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler)

İstanbul'da deprem meydana geldi. Son dakika haberine göre saat 16:37'de gerçekleşen depremin merkez üssü Silivri açıkları olduğu belirtildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Marmara Denizi'nde meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu. Kandilli depremin büyüklüğünü daha sonra 4.8 olarak revize etti. Kısa süreli panik yaratan deprem çevre illerden de hissedildi.

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KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Yerlikaya yaptığı son dakika açıklamasında "Marmara Denizinde başta istanbul olmak üzere çevre illerde hissedilen Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bilgi vermeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

İstanbul'daki depremin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

İmamoğlu yaptığı açıklamada "Marmara Denizi Silivri Açıklarında 16 km derinlikte, 4.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası AKOM koordinasyonunda tüm ekiplerimiz görev başında, şu ana kadar ekiplerimize iletilen olumsuz bir durum söz konusu değil. İstanbul’umuza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.