HABER
  4. Son dakika! İstanbul'da deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler)

Son dakika! İstanbul'da deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 16:40 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İstanbul'da deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu. Merkez üssü Silivri açıkları olarak belirtilen deprem, çevre illerden de hissedildi. Öte yandan Marmara'da gün boyu 9 saatte 35 deprem meydana gelmişti.

Son dakika! İstanbul'da deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler)

İstanbul'da deprem meydana geldi. Son dakika haberine göre saat 16:37'de gerçekleşen depremin merkez üssü Silivri açıkları olduğu belirtildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Marmara Denizi'nde meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu. Kandilli depremin büyüklüğünü daha sonra 4.8 olarak revize etti. Kısa süreli panik yaratan deprem çevre illerden de hissedildi.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPRMELR

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPRMELR

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Yerlikaya yaptığı son dakika açıklamasında "Marmara Denizinde başta istanbul olmak üzere çevre illerde hissedilen Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bilgi vermeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

İstanbul'daki depremin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

İmamoğlu yaptığı açıklamada "Marmara Denizi Silivri Açıklarında 16 km derinlikte, 4.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası AKOM koordinasyonunda tüm ekiplerimiz görev başında, şu ana kadar ekiplerimize iletilen olumsuz bir durum söz konusu değil. İstanbul’umuza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

EKREM IMAMOGLU

9 SAATTE 35 DEPREM!

AA muhabirinin geçtiği son dakika bilgisine göre; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) yaptığı derlemeye göre, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 1,6 büyüklüğündeki ilk deprem, saat 06.28'de meydana gedi.

Bu depremin ardından saat 15.26'ya kadar Şarköy ile Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa açıklarında, büyüklükleri 1,1 ile 3 arasında değişen 35 deprem daha kaydedildi.

Ayrıntılar geliyor...

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREmeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...Emeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...
Dolandırıcı çift tutuklandıDolandırıcı çift tutuklandı
3 aydır kayıptı, toprağa gömülü cesedi bulundu3 aydır kayıptı, toprağa gömülü cesedi bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Son dakika deprem Son Depremler AFAD istanbul Silivri Kandilli Rasathanesi

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna'dan İran'ın 'biz vurduk' itirafına ilk tepki!

Ukrayna'dan İran'ın 'biz vurduk' itirafına ilk tepki!

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Fox TV'de Kadın dizisi için şok karar!

Ruhani'den düşürülen uçakla ilgili açıklama

Ruhani'den düşürülen uçakla ilgili açıklama

Korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Marmara'da peş peşe 14 deprem!

Marmara'da peş peşe 14 deprem!

Dolmabahçe'de kritik görüşme!

Dolmabahçe'de kritik görüşme!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Erdoğan tepki göstermişti! Berfin'in ailesinden açıklama

Erdoğan tepki göstermişti! Berfin'in ailesinden açıklama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Ankara'da kanlı infaz! Seyir halindeyken öldürüldü

Ankara'da kanlı infaz! Seyir halindeyken öldürüldü

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi tedavi altında! Harekete geçildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son depremler! Marmara Denizi'nde 9 saatte 35 deprem meydana geldi

Marmara Denizi'nde 9 saatte 35 deprem!

Kartepe yolunda tatilci yoğunluğu! Akın akın geldiler

Kartepe yolunda tatilci yoğunluğu! Akın akın geldiler

Başakşehir'de yangın paniği! Ölümden kaçış kamerada

Başakşehir'de yangın paniği! Ölümden kaçış kamerada

Camide akılalmaz olay! Ayakkabıyı önce kokladı sonra da çaldı

Camide akılalmaz olay! Ayakkabıyı önce kokladı sonra da...

Aksaray'da hareketli dakikalar! Polis ve gaspçı kovalamacası film sahnelerini aratmadı

Aksaray'da hareketli dakikalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel'i kabul etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.