Son dakika | İstanbul, Eskişehir, Bursa... AK Parti'nin 26 ildeki adayları belli oluyor! Erdoğan'ın konuşması başladı, isim isim liste halinde duyuracak

Son dakika haberi: AK Parti'de yerel seçim için belediye başkan adayları tek tek açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'ndeki aday tanıtım toplantısında AK Parti'nin İstanbul dahil 11 büyükşehir ve 15 ilin belediye başkan adayı isim isim duyuruluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamada 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Adayının Murat Kurum olduğunu duyurmasına kesin gözüyle bakılıyor. Eski Çevre, İklim ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un İBB Başkan Adaylığı için Ekrem İmamoğlu'na rakip olması beklenirken; Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli, Eskişehir, Muğla, Aydın, Bursa, Balıkesir, Samsun, Erzurum, Denizli ve Ordu'da AK Parti'nin büyükşehir belediye başkan adaylarını da isim isim açıklayacak.

SON DAKİKA | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ADAYLARI AÇIKLIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması başladı. İşte uzun süredir merakla beklenen o açıklamadan satır başları:

"94 RUHUYLA DESTAN YAZDIK"

1994 yılından itibaren ülkemizde yeni bir belediyecilik felsefesini ve uygulamasını hayata geçirmiş bir kadroyuz. Biz milletimize rüşdümüzü önce yerel yönetimlerde ispat ettik. Tüm zorluklara rağmen belediyecilikte adeta bir destan yazdık. 1994 ruhu denen belediyecilik anlayışıyla Türkiye'de yepyeni bir çığır açtık. Yerel yönetimlerde bir referans haline geldik.

'GERÇEK BELEDİYECİLİK' VURGUSU

3 Kasım 2002 seçimlerinde iktidara geldik. Her anı eser ve hizmet siyasetiyle dolu dolu geçen 21 yılı aşkın süredir de iktidarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Mayısta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini kazanarak Cumhur İttifakı'yla Mecliste çoğunluğu elde ederek 5 yıl daha yetki aldık. Amacımız 31 Mart 2024 yerel seçimleri için de milletimizin huzuruna 'gerçek belediyecilik' sözümüzü yerine getirecek adaylarla çıkmaktır.

"ADAYLARI TESPİT EDERKEN BUNLARA DİKKAT ETTİK"

Muhalefet partilerindeki belediyelerin kötü yönetilmelerinin faturasını da yeri geldiğinde biz ödemek zorunda kalıyoruz. Adaylarımızı tespit ederken şehirlerinin her anında hep yanında olacak ehil isimlerden oluşmasına dikkat ettik.

"KİMSE BECERİKSİZLERE TIPIŞ TIPIŞ OY VERMEK ZORUNDA DEĞİL"

Hiç kimse hizmetsizliğe mahkum değildir. Hiçbir insanımız beceriksizlere tıpış tıpış oy verme mecburiyetinde değildir. Kendini değil kentini düşünen, laf değil proje üreten, kendini şehrine hizmet etmeye vakfedecek belediye başkan adaylarıyla milletimizin karşısına çıkıyoruz. İnşallah 15 Ocak Pazartesi hem diğer adaylarımızı tanıtacağımız hem seçim beyannamemizi açıklayacağımız büyük bir tören yapacağız. Seçim startını vereceğimiz bu törenle birlikte adaylarımızla, teşkilatımızla gece gündüz sahada olacağız.

"BU KİRLİ OYUNUN EN BÜYÜK APARATI MAALESEF CHP"

Seçim öncesi zihinler bulandırılmaya çalışılıyor. Mukaddes değerler doğrudan hedef alınıyor. Bunlar kendi yankı odalarından çıkıp içinde yaşadıkları toplumu tanımaya bile tenezzül etmezler. Hayat tarzı, köken ve semboller üzerinden pis bir oyun oynanmaktadır. Bu kirli oyunun siyasetteki en büyük aparatı maalesef hep CHP oldu. Şimdilerde her ne kadar oy oranları düşük de olsa kimi başka partilerin de bu sinsi oyunda rol almak için adeta can attığını görüyoruz. Her şey değişiyor ama CHP ve şürekasının baş rolünü kimseye bırakmadığı toplum ve siyaset mühendisliği senaryoları aynı kalıyor.

"RİYAD'DAN SİZE EKMEK ÇIKMAZ!"

Cumhuriyetimiz ve onun kurucusu Gazi Mustafa Kemal her zamanki gibi yine istismara en elverişli malzeme olarak öne sürülüyor. Milletimizin ne Cumhuriyet ile ne onun banisi Gazi Mustafa Kemal ile derdi vardır. Bu kavramların arkasına saklanarak siyaset yapmak asla hassasiyet emaresi değildir. Riyad'dan size ekmek çıkmaz! Tişörtleri farklı bir şekilde boyamak size bir şey kazandırmaz. Samimiyseniz, dürüstseniz bunu ülke genelinde milli ve yerli olarak ifade edin.

"ÖZGÜR EFENDİYİ DE ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ"

Özgür efendinin genel başkanlık macerası daha başlamadan vesayet kisvesi altında bitmeye yüz tuttu. İnşallah 31 Mart seçimlerinde sadece şehirlerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmakla kalmayacağız, aynı zamanda Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz. Teröristlere ve destekçilerine sahip çıkmaktan vazgeçmesi gerekiyor. Özgür efendi nerede bir çapulcu, terörist, demokrasi düşmanı varsa ya selam çakıyor ya gidip sırtını sıvazlıyor.

Biz kendisini özgürleştirmesini tavsiye ederiz aksi takdirde milletimiz bunu yapacak. Ama bu zatın gidişatı şu anda pek de iyi gözükmüyor. Daha bismillah demeden anayasal düzene kastetmekten 18 yıl ceza almış bir teröristi adeta cezaevinden Meclise tünel kazarak kurtarmanın derdine düşüyor. Özgür efendi, partisine hakim olmak, bir şekilde geldiği koltuğun hakkını vermek yerine bize sataşarak, hakaret ederek prim kazanmaya çalışıyor. Ancak boynunda diyet borcuyla siyaset yapılmaz. Siyaset her kişinin değil, er kişinin kârıdır!

Erdoğan şu illerdeki büyükşehir belediye başkan adaylarını duyuracak:

İstanbul

Kocaeli

Eskişehir

Bursa

Denizli

Balıkesir

Aydın

Samsun

Erzurum

Muğla

Ordu

Erdoğan'ın adaylarını açıklayacağı iller ise şöyle:

Giresun

Elazığ

Edirne

Düzce

Bitlis

Bingöl

Çanakkale

Çankırı

Kastamonu

Rize

Sinop

Tokat

Yalova

Isparta

Artvin

ERDOĞAN, MURAT KURUM'LA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Haliç Kongre Merkezi'ndeki tören öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul adayı Murat Kurum ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Murat Kurum'la toplantısının ardından diğer illerin belediye başkan adaylarıyla da tek tek görüştüğü öğrenildi.

İSTANBUL İÇİN SEÇİM ŞARKISI BELLİ OLDU

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart yerel seçimleri sürecinde kullanılacak yeni seçim şarkısını kamuoyuyla paylaştı. Sanatçı Azer Bülbül'ün eseri "Çoğu bitti azı kaldı" şarkısının yeniden yorumlandığı ifade edilen açıklamada, sözleri Halil Gökkaya, müziği İhsan Noyan'a ait seçim şarkısının klibinde İstanbul Teşkilatı'nın saha çalışmalarına ilişkin görüntülere yer verildiği kaydedildi.