SON DAKİKA | 'İstek parça' cinayetinde yeni gelişme! Müzisyen Onur Şener davasında istenen cezalar belli oldu

Son dakika: Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında yaşanan korkunç olay Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Eğlence mekanında çıkan tartışmada müzisyen Onur Şener, kırık cam bardakla boynundan aldığı yara sonucu hayatını kaybetmişti. Söz konusu korkunç olaya ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada savcı esasa ilişkin görüşünü açıkladı. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar İlker Karakaş, Ali Gündüz ve S.S. ile tutuksuz sanıklar G.G., J.E. ve taraf avukatları katıldı.

Tanık beyanlarının ardından mahkeme başkanı, cumhuriyet savcısına esas hakkındaki görüşünü açıklaması için söz verdi.

KARAOKE YAPTIĞI SIRADA TARTIŞMA YAŞANDI

Savcı, sanıkların 2 Ekim 2022'de Çayyolu Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gittiğini, Şener'in programının ardından tekrar sahneye gelerek karaoke şeklinde şarkı söylediği sırada tartışma yaşandığını belirtti.

ELLERİNDEKİ BARDAKLARLA ŞENER'E VURDULAR

Bunun üzerine sanıkların bardaklarıyla dışarı çıktığını aktaran savcı, Karataş ile Gündüz'ün ellerindeki bardaklarla Şener'e vurduklarını, kırık cam bardakla boynundan yaralanan Şener'in olay yerinde hayatını kaybettiğini ifade etti.

2 SANIĞA MÜEBBET İSTEDİ

Savcı, Karataş ile Gündüz'ün "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmalarını, tutuklu sanık S.S.ile tutuksuz sanıklar G.G. ve J.E.'nin beraatlerini talep etti.

Mahkeme, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına ve sanıklara esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine hükmederek, davayı 5 Temmuz'a erteledi.

İddianamede, birlikte hareket ettikleri ve acıma hissi duymadan bardak kırığıyla eylemi gerçekleştirdikleri belirtilen sanıkların "canavarca hisle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.

(AA)

