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  4. Son dakika: İsveç'in yeni başbakanı belli oldu! Gözler Kristersson'a çevrildi: Yarın açıklayacak

Son dakika: İsveç'in yeni başbakanı belli oldu! Gözler Kristersson'a çevrildi: Yarın açıklayacak

17.10.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç parlamentosu, koalisyonun hükümetinin başbakanı olarak Ulf Kristersson’ı seçti. Kristersson’ın yeni Kabine'yi yarın açıklaması bekleniyor.

Son dakika: İsveç'in yeni başbakanı belli oldu! Gözler Kristersson'a çevrildi: Yarın açıklayacak

İsveç’te 11 Eylül’de yapılan seçimin ardından kurulan koalisyon hükümetine liderlik yapacak isim belli oldu. Parlamentoda yapılan oylamada, muhafazakar Ilımlı Parti lideri 59 yaşındaki Ulf Kristersson başbakan olarak seçildi.

Ülkede 11 Eylül’de yapılan seçimde sağ blok 349 sandalyeli mecliste 176 sandalye, sol blok partileri ise 173 sandalye kazanmıştı.

Kristersson, geçtiğimiz hafta Hristiyan Demokrat Partisi ve Liberal Parti ile üçlü koalisyon hükümeti kurmak için anlaştıklarını açıklamıştı.

Kristersson’ın kabine üyelerini yarın sunması bekleniyor.

(DHA)

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Başbakan İsveç
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