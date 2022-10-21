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  4. Son dakika! İsveç'ten Türkiye'ye 'terör' mektubu: Polisi harekete geçirdik

Son dakika! İsveç'ten Türkiye'ye 'terör' mektubu: Polisi harekete geçirdik

21.10.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: NATO başvurusu çok konuşulan İsveç'ten Türkiye'ye 'terör' mektubu gönderildi. İsveç, gönderdiği mektupta ülkedeki terör unsurlarına karşı polisi harekete geçirdiğini ileterek NATO anlaşması için adım attıklarını belirtti.

Son dakika! İsveç'ten Türkiye'ye 'terör' mektubu: Polisi harekete geçirdik

Son dakika: İsveç, Türkiye'ye mektup göndererek ülkedeki terör unsurlarına karşı polisi harekete geçirdiğini iletti.

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İsveç Türkiye

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