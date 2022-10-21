Son dakika! İsveç'ten Türkiye'ye 'terör' mektubu: Polisi harekete geçirdik

Son dakika haberi: NATO başvurusu çok konuşulan İsveç'ten Türkiye'ye 'terör' mektubu gönderildi. İsveç, gönderdiği mektupta ülkedeki terör unsurlarına karşı polisi harekete geçirdiğini ileterek NATO anlaşması için adım attıklarını belirtti.
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