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  4. SON DAKİKA | İstanbul'da Buğra Kavuncu, Ankara'da Cengiz Topel Yıldırım! Akşener duyurdu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a yeni rakipler

SON DAKİKA | İstanbul'da Buğra Kavuncu, Ankara'da Cengiz Topel Yıldırım! Akşener duyurdu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a yeni rakipler

24.01.2024 14:32 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara adayları belli oldu. İYİ Parti lideri Akşener mevcut başkanlar Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın karşısına aday olacak iki ismi açıkladı. Buna göre yerel seçimlerde İstanbul'da Buğra Kavuncu, Ankara'da Cengiz Topel Yıldırım, İYİ Parti'nin büyükşehir belediye başkanları oldu.

SON DAKİKA | İstanbul'da Buğra Kavuncu, Ankara'da Cengiz Topel Yıldırım! Akşener duyurdu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a yeni rakipler

Son dakika: 2023 seçimlerinin ardından yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı alan İYİ Parti'de Ankara ve İstanbul adayları belli oldu. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in İstanbul'da Ekre İmamoğlu'na ve Ankara'da Mansur Yavaş'a karşı hangi simleri aday göstereceği merak ediliyor. Beklenen açıklamalar bugün peş peşe geldi.

İYİ PARTİ İSTANBUL ADAYI BUĞRA KAVUNCU OLDU

Seçimlere 67 gün kala İYİ Parti lideri Meral Akşener partisinin grup toplantısında Meclis kürsüsünde partisinin İstanbul adayını duyurdu. Meral Akşener konuşmasında İYİ Parti'nin İBB adayının Buğra Kavuncu olduğunu duyurdu.

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Böylece Kavuncu; İmamoğlu, Murat Kurum ve Azmi Karamahmutoğlu'nun ardından İBB adaylığı netleşen dördüncü isim oldu. Kavuncu, partisinin Teşkilat Başkanı ve aynı zamanda İstanbul Milletvekili.

Kavuncu, grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İSTANBUL’A GEÇECEĞİM, HAZIRLIK ÇALIŞMALARIMIZ OLACAK"

Kavuncu, şunları söyledi:

“Hayırlı uğurlu olsun. Ülkemiz için hayırlı olsun, İstanbul için hayırlı olsun, İstanbullular için hayırlı olsun. İstanbul’a geçeceğim, hazırlık çalışmalarımız olacak. Ondan sonra zaten İstanbul ile ilgili hayallerimizi, projelerimizi; nasıl bir İstanbul istediğimizi, beklediğimizi; İstanbul’u neden bizim çok daha iyi yöneteceğimizi seçmenlerimize anlatacağız.

“Birilerine olan vefa rafa kalkar” yönündeki açıklamasının sorulması üzerine Kavuncu; şunları söyledi:

“Mesaj hiç kimseye değil. Burada sadece vurgulanan şu: Biz hür ve müstakil olarak seçime girme kararı aldık. Bu karar doğrultusunda, partimizin her ferdi üzerine düşeni yapacaktır. Bu tür anlarda, kurumlar için, partiniz için, ülkeniz için, devletiniz için sorumluluk size geldiğinde buna her Türk vatandaşı evet demekle mükelleftir.”

ANKARA'DA MANSUR YAVAŞ'A RAKİP: CENGİZ TOPEL YILDIRIM

Hareketli bir gün geçiren İyi Parti'de ilerleyen saatlerde Ankara adayı da netleşti. Ankara Büyükşehir Belediyesi seçimleri için Mansur Yavaş ile Turgut Altınok'un ardından merakla beklenen İYİ Parti adayı da belli oldu.

İYİ Parti lideri Akşener, partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Cengiz Topel Yıldırım olduğunu açıkladı. Eski CHP'li olan Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanıydı.

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İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım, ilk açıklamasında şunları söyledi;

“Ankara her fanteziyi proje zanneden bir zihniyet ile her projeyi fantezi olarak gören bir atalet arasına sıkışmıştır.

Biz ‘Al birini vur ötekine’ dedirtmeyen bir yönetim anlayışını temsil ediyoruz.”

BALIKESİR ADAYI DA NETLEŞTİ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi için İYİ Parti adına yarışacak olan isimse Turhan Çömez oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doktorluğunu yapmış olan Çömez, İYİ Parti'nin Balıkesir milletvekili.

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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