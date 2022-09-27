Son dakika: İYİ Parti lideri Meral Akşener'den canlı yayında net sözler! 'Mansur Bey de Ekrem Bey de aday gösterilecekse...'

Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk'te yayınlanan Teke Tek programında soruları yanıtladı. Erken seçim bekleyip beklemediği sorusuna yanıt veren Meral Akşener, dikkat çeken ifadeler kullandı. Akşener, bir an evvel seçimin yapılmasını tercih edeceğini söyledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumuyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Akşener, "Aday olma hakkı mevcut" diye konuştu. Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın olası adaylığı ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

Meral Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

ERKEN SEÇİM BEKLİYOR MU?

Seçimi zamanında bekliyorum. Eskiden öngörebiliyordum fakat bu saray hayatı Sayın Erdoğan ve arkadaşlarını paralel bir dünyaya itti. Oradan davranış biçimlerini anlamakta biraz zorlanıyorum. Rasyonalite kayboldu. Bir an evvel seçim yapılmasını tercih ederdim, ekonomik şartlar daha da derinleşeceği için bir an evvel seçim olması halinde, biz iktidar olacağımıza inandığım için şartları daha düzenli hale getirmek açısından seçimin önce olmasını tercih ederdim. Ama öngöremiyorum.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA NE DİYOR?

Bu masanın oluşmasındaki teklif sahibi Kılıçdaroğlu'dur. 6'lı masayı toplayan o. Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı tarifi vardı. Ben ona katıldığımı ifade ettim. Benim söylediğim bir şey daha var, kazanacak bir aday olmalı. Kılıçdaroğlu'nun aday olma hakkı mevcut. Diğer liderlerin de mevcut. O masada bir tek kişi var o da benim, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda 'ben aday değilim' dedim. Aday değilim dediğim için pişman değilim.

MERAL AKŞENER'İN KILIÇDAROĞLU'NA BORCU VAR MI?

Eğer bir borç varsa onu 31 Mart'ta ödedik. İddiaların aksine hiçbir belediyede, yani mesela koskoca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 2 genel müdür, 2 genel müdür yardımcısının dışında hiçbir şeyimiz yok, hiçbir kuruluşta da yönetim kurulu üyemiz yok. Bizzat ben istemedim. Ankara'da da sayın Mansur Yavaş'tan telefon açıp bir kişinin genel müdürlüğüne dair talebim olmadı. Tamamen kendi çerçevesi içinde atamış olduğu insanlar. Özellikle İstanbul'u, sayın Erdoğan'ın aşkı olduğu için, İstanbul'un alınmasının bugün cumhurbaşkanlığı meselesinin konuşulmasını sağlayacağına inandığım için bu teklifi CHP'ye götürdük.

EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ'A SICAK BAKIYOR MU?

İster Mansur Bey ister Ekrem Bey aday gösterilecekse biz varız, itirazımız yok. Dolayısıyla buradaki amaç şu, kazanmak. Aday olurlar olmazlar, bu insanların aday olmasını istemek başka bir şey, aday olmalarına dair bu insanların bir tutumunun olması başka bir şey. Bu iki arkadaşımızdan bahsediyorum. Biz de masaya bir aday getirebiliriz. CHP'li de olabilir. Söylemek istediğim şey şu, kazanmak önemli. Çok endişem var, Türkiye'de insanlar nefes alamıyor.

