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İttifaklar arasındaki fark dikkat çekti! Son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar: AK Parti ilk sırada ama...

26.09.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamuoyu araştırma şirketleri önümüzdeki yıl gerçekleştirilecek seçimler yaklaşırken halkın nabzını yoklamaya devam ediyor. Dikkatle takip edilen seçim anketlerinin sonuncusu ORC Araştırma tarafından paylaşıldı. Dış politika, yargı bağımsızlığı, Türkiye'nin sorunları gibi soruların yer aldığı ankette vatandaşlar yüzde 30,6'sı tercihini AK Parti'den yana kullanırken 3 ittifak arasındaki fark seçimlere ilişkin dikkat çeken bir sonucu ortaya koydu.

ORC Araştırma'nın son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar geldi. 17-21 Eylül tarihleri arasında 33 ilde toplam 6190 katılımcıyla gerçekleştirilen ankette seçmenlere "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz" sorusu yöneltildi. Birinci sırayı AK Parti'nin aldığı ankette Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki oy oranı farkı dikkat çekti.

İŞTE SON SEÇİM ANKETİNDEN DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

DIŞ POLİTİKA

DIŞ POLİTİKA
Anket sonucuna göre katılımcıların büyük çoğunluğunun Türkiye'nin dış politikasını başarılı bulduğu ortaya çıktı. Başarısız bulanların oranı ise yüzde 25,3 oranında oldu

YARGININ TARAFSIZLIĞI VE BAĞIMSIZLIĞI

YARGININ TARAFSIZLIĞI VE BAĞIMSIZLIĞI
Katılımcıların yüzde 63,4'ü yargının tarafsız ve bağımsız olduğunu düşünmediğini ifade etti.

TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ SORUNLARI

TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ SORUNLARI
Ankete katılan vatandaşlar Türkiye'nin en büyük sorununun ekonomik kriz olduğunu ifade ederken sığınmacılar ve işsizlik de çoğunluğun yakındığı konular arasında yer aldı.

BU PAZAR SEÇİM OLSA...

BU PAZAR SEÇİM OLSA...
Bu pazar seçim olması durumunda vatandaşların yüzde 36,6'sı Cumhur İttifakı'nı desteklerken tercihini Millet İttifakı'ndan yana kullananların oranı yüzde 44,2 oldu. Yeni kurulan Emek ve Özgürlük İttifakı ise katılımcıların yüzde 7,4'ünden oy aldı.
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seçim anketi

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