İttifaklar arasındaki fark dikkat çekti! Son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar: AK Parti ilk sırada ama...

ORC Araştırma'nın son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar geldi. 17-21 Eylül tarihleri arasında 33 ilde toplam 6190 katılımcıyla gerçekleştirilen ankette seçmenlere "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz" sorusu yöneltildi. Birinci sırayı AK Parti'nin aldığı ankette Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki oy oranı farkı dikkat çekti.

İŞTE SON SEÇİM ANKETİNDEN DİKKAT ÇEKEN SONUÇLAR

DIŞ POLİTİKA Anket sonucuna göre katılımcıların büyük çoğunluğunun Türkiye'nin dış politikasını başarılı bulduğu ortaya çıktı. Başarısız bulanların oranı ise yüzde 25,3 oranında oldu

YARGININ TARAFSIZLIĞI VE BAĞIMSIZLIĞI Katılımcıların yüzde 63,4'ü yargının tarafsız ve bağımsız olduğunu düşünmediğini ifade etti.

TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ SORUNLARI Ankete katılan vatandaşlar Türkiye'nin en büyük sorununun ekonomik kriz olduğunu ifade ederken sığınmacılar ve işsizlik de çoğunluğun yakındığı konular arasında yer aldı.