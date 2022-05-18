Son dakika: İYİ Parti lideri Meral Akşener'den gündem yaratacak çıkış! 'Kasımpaşalı Erdoğan artık yok'

İYİ Parti lideri Akşener, partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerini paylaşmak üzere kürsüye çıktı. Grup toplantısında 19 Mayıs nedeniyle gençlerin de yer almasıyla salonda sık sık tezahüratlar atıldı. Akşener gençlere seslenerek "AK parti iktidarının ülkemizi içine soktuğu bu sarmaldan en çok da siz gençler etkileniyorsunuz" dedi. "Sen o koca kibrinle bu istekleri artık anlayamazsın sayın Erdoğan" diyen Akşener, "Bir tweet yüzünden tutuklanan gençlerimizin hislerini yargıya emirler yağdıran Erdoğan anlamaz, bir şiir okudu diye tutuklanan Kasımpaşalı Erdoğan anlardı" ifadesini kullandı.
Akşener'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
19 Mayıs haftasında Atatürk Havalimanı'na dozerleri sürenlere inat onun ortaya koyduğu büyük vizyonu hayata geçirmek için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.
Memleketin dört bir yanı kan ağlarken sarayda sefa süren utanmazlarla, hak yiyen yandaşlarla, liyakatsiz atamalarla, saçma sapan açıklamalarla, akıl dışı kararlarla ve nobran, kaba tavırlarla karşılaşıyoruz. 'Yiyecek ekmeğim yok' diyenin nankör, 'Tarlamı ekemiyorum' diyenin terörist, 'Geçinemiyorum' diyenin şükürsüz ilan edildiği yaftacı bir propagandaya maruz kalıyoruz.
AK parti iktidarının ülkemizi içine soktuğu bu sarmaldan en çok da siz gençler etkileniyorsunuz. Her birinizin yüzünde derin bir hüzün görüyorum. Mahkum edildiğiniz bu hazin tablo yetmiyormuş gibi gençliğini hakkıyla yaşayamamış adamların boş nasihatlerine, buyurgan tavırlarına maruz kalıyorsunuz. Onlar sizi hain ilan ediyor, oysa siz ülkenizden koparılmış hissediyorsunuz. Hafızası, itibarı ayaklar altına alınmış devletimiz için de, arpalığa dönen kurumlarımız için de endişeleniyorsunuz. Mutsuzlukla, umutsuzlukla mücadele ediyorsunuz ve artık yoruldunuz.
1919 ruhu, varlığı sona erdirilmek istenen bir büyük milletin istiklalini kazanmasının, ilime, bilime ve akla inanarak milli ve çağdaş bir devlete kavuşmasının ruhudur. Türkiye'nin cesur evlatları, her daim bu ruhu yaşatacak, ihtiyacınız olan umudu bu ruhta bulacaksınız. Tarihimizde her zaman istiklalimize ve istikbalimize saldırmak isteyenler oldu. Milletin evine, cebine göz dikenler oldu, yine olacak. Ama her dönemde cumhuriyetimize ve demokrasimize siper olanlar da oldu. Vatanın her karış toprağı için vazifeye atılan genç yürekler de oldu.