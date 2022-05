Son dakika: İYİ Parti lideri Meral Akşener'den gündem yaratacak çıkış! 'Kasımpaşalı Erdoğan artık yok'

1919 ruhu, varlığı sona erdirilmek istenen bir büyük milletin istiklalini kazanmasının, ilime, bilime ve akla inanarak milli ve çağdaş bir devlete kavuşmasının ruhudur. Türkiye'nin cesur evlatları, her daim bu ruhu yaşatacak, ihtiyacınız olan umudu bu ruhta bulacaksınız. Tarihimizde her zaman istiklalimize ve istikbalimize saldırmak isteyenler oldu. Milletin evine, cebine göz dikenler oldu, yine olacak. Ama her dönemde cumhuriyetimize ve demokrasimize siper olanlar da oldu. Vatanın her karış toprağı için vazifeye atılan genç yürekler de oldu.