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SON DAKİKA | Japonya'da 7.4'lük deprem! Tsunami alarmı verildi... Tokyo'da da hissedildi

01.01.2024 10:34 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Japonya’nın Ishikawa eyaletinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kıyı bölgeler için tsunami alarmı verildi. Bölgede bundan 4 dakika önce de 5.7 büyüklüğünde bir deprem olduğu öğrenildi. Depremin başkent Tokyo'da da hissedildiği kaydedildi.

SON DAKİKA | Japonya'da 7.4'lük deprem! Tsunami alarmı verildi... Tokyo'da da hissedildi

Son dakika haberi: Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaleti kıyısında sırayla 5,7 ve 7,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansı açıklamasına (JMA) göre, İşikawa'nın Noto Yarımadasında 5,7 ve 7,4 büyüklüğünde depremler oldu.

Yarımadanın kıyısında yerel saatle 16.06'da 10 kilometre derinlikte 5,7 ve 16.10'da da sığ derinlikte 7,4 büyüklüğünde depremler oluştu.

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TSUNAMİ UYARISI

Depremlerin ardından bölge genelinde tsunami uyarısı yapıldı.

Buna göre bölge sahiline yerel saatle 17.00 öncesinde 3 ila 5 metre arası yükseklikte dalgaların ulaşabileceği tahmininde bulunuldu.

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Sarsıntı İşikawa genelinde, yakındaki Fukui ve Niigata dahil çevre eyaletler ile başkent Tokyo ve çevresinde hissedildi. (AA/İHA)

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