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Son dakika: Kabine toplantısı sona erdi! Memur ve memur emeklisi zamları ne kadar olacak?

20.12.2021 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Türkiye'nin merakla beklediği Kabine toplantısı sona erdi. Kabine toplantısının ana gündeminde memur zammı ve memur emeklisinin zam oranları vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor...

Son dakika: Kabine toplantısı sona erdi! Memur ve memur emeklisi zamları ne kadar olacak?

Çalışanlarımızı hayat pahalılığı altında ezdirmeme sözümüzü yerine getiriyoruz. Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 16.50'de toplanan Kabine toplantısı sona erdi. Toplantı 2 saat 45 dakika sürdü. Asgari ücrette yüzde 50 oranında yapılan artıştan sonra gözler memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranlarına çevrildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da çok geniş bir katılımla Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ni gerçekleştirdik. Daha önce yaptığımız iki zirvenin ardından Afrikalı liderleri bir kez daha ülkemize davet ettik. Hamd olsun öncekiler gibi başarılı ve verimli bir zirve oldu. Arkadaşlarımızla bölgesel konuları ve ikili ilişkileri değerlendirme fırsatımız oldu. Liderlerle baş başa görüşmeler yaptık. Kıtanın, önümüzdeki 5 yılda güvenlik, sağlık ve tarım kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik atılabilecek adımları ele aldık. Afrika ile ticaretimizi 5,4 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkardık.

TİCARET HEDEFİ

Önce hedefimiz, ticareti 50 milyar, ardından 75 milyar dolara çıkarmaktır.

Biz Afrika'yı bir sorun olarak görmüyoruz. Bilakis, 21. yüzyıla damga vuracak bir güç olarak görüyoruz. Tarihinde sömürgecilik gibi bir ayıbı olmayan ülke olarak, kazan-kazan anlayışıyla ilişkilerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

2022 BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ

TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri geçtiğimiz cuma günü tamamlayarak kabul edilen 2022 yılı bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Oldukça uzun ve zorlu geçen bir süreç oldu. Bu yılki görüşmeler toplam 385 saati aşkın sürmüştür. Bütçemiz 67 stratejik programla, Türkiye'yi ihracat, yatırım yoluyla büyütmeye katkı sağlayacak. Yeşil Kalkınma Devrimi'ne uygun adımları da içeren bütçemiz yenilikçi yönleriyle ön plana çıkmaktadır.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışanlarımızı hayat pahalılığı altında ezdirmeme sözümüzü yerine getiriyoruz. Asgari ücrette en düşük geliri 4 bin 253 liraya çıkardık. Asgari ücretin üzerinden vergiyi kaldırarak işverenleri rahatlattık.

TL MEVDUATLARINA YENİ DÜZENLEME

Türk Lirası varlıklarının yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız.

Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın ‘kur daha yüksek olacak’ diye mevduatını Türk Lirası'ndan dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak.

Ayrıntılar geliyor...

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emekli maaşı Memur Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı
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