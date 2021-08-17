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  4. Son Dakika: Kastamonu'daki sel felaketinde çöken apartmanın müteahhidi Mehmet Özkan gözaltına alındı

Son Dakika: Kastamonu'daki sel felaketinde çöken apartmanın müteahhidi Mehmet Özkan gözaltına alındı

17.08.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı müteahhidi Mehmet Özkan'ın İstanbul Esenyurt'ta gözaltına alındığı bildirildi. Hakkında yakalama kararı çıkartılan Özkan'ın mal varlığına savcılık tarafından tedbir kararı konulmuştu.

Selin vurduğu Bozkurt'ta Ezine Çayı kenarında bulunan 8 katlı Ölçer Apartmanı yıkıldı. Binanın yıkılmasıyla birlikte kaybolan çok sayıda kişiden şimdiye kadar ikizler Kerem Ali ve Ayşe Miray Özdoğan (7) ile İclal Yücel'in (12) cansız bedenine ulaşıldı. İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 11 Ağustos’ta meydana gelen sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Soruşturma kapsamında Ölçer Apartmanı'nın 3 yıl önce yapan müteahhit Mehmet Özkan hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Sel felaketinin ardından ilçeden ayrılan Mehmte Özkan, bugün İstanbul Esenyurt'ta polis ekiplerince gözaltına alındı.

Hakkında yakalama kararı çıkartılan Özkan'ın mal varlığına savcılık tarafından tedbir kararı konulmuştu.

Bozkurt'taki selde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidinin mal varlığına tedbir kararıBozkurt'taki selde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidinin mal varlığına tedbir kararı

DHA

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Anahtar Kelimeler:
sel Gözaltı Kastamonu Bozkurt
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